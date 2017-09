La Junta revisará el plan de emergencias por incendios para mejorar su eficacia

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró ayer que la Junta revisará el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad (INFOCAL) para adaptarlo a cambios normativos en materia de montes y protección, y mejorar su eficacia.

El titular de Fomento, que ha comparecido en las Cortes para informar sobre el cumplimiento de sus objetivos de legislatura, incidió en la mejora de la prevención y extinción de los incendios, en un verano que calificó de "complicado". Informó de que se han producido más de 2.000 incendios en lo que va de año en Castilla y León, y también ha indicado que es necesario que se reforesten inmediatamente las zonas dañadas. El consejero aseguró que se ha incrementado la vigilancia móvil con cuadrillas y autobombas, en especial en horario nocturno, y con seis dotaciones nuevas de autobombas propias; se ha incrementado el tiempo de trabajo del personal de torres y autobombas, los medios de cuadrillas helitransportadas y un incremento de horas de parada, entre otras medidas. Además, precisó que la acción en el medio natural se centra también en la mejora del patrimonio natural, la dinamización del entorno natural y la creación de empleo en el medio rural combatiendo así su despoblación.

Los grupos de la oposición en las Cortes reclamaron ayer un nuevo modelo contra incendios por ser "insuficiente" y estar "en crisis", para lo que exigieron un nuevo marco legal sobre la prevención, extinción y reforestación. Sin embargo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, les instó a buscar un pacto de comunidad en esta materia a través de un grupo de trabajo.

Precisamente, la Mesa de las Cortes no tomó ayer en consideración la propuesta del Grupo Socialista de constituir una comisión no permanente para evaluar el modelo de lucha contra incendios en Castilla y León. Los portavoces de la oposición expresaron su posición favorable a que se crease, si bien no contó con el apoyo del PP.

Incendio de Fermoselle

El parlamentario socialista Tino Rodríguez planteó un nuevo marco legal, que en materia de prevención y extinción sea diseñado por un comité de expertos, mientras que en reforestación exigió que se priorice a las empresas locales para que el dinero que se invierta en zonas afectadas por fuegos, como La Cabrera, se que de en estas comarcas. El representante de Podemos, Ricardo López, sostuvo que tras nueve grandes fuegos, con 30.000 hectáreas calcinadas, el modelo del PP está "en crisis" . José Ignacio Delgado, de Ciudadanos, remarcó que el fuego de Fermoselle (Zamora) demuestra que el modelo no es operativo y pidió más colaboración con los ganaderos, los vecinos y ayuntamientos.