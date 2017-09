Cuatro regiones se unen a Castilla y León en su postura sobre financiación

En la línea de lo defendido por el experto de Castilla y León, Jaime Rabanal, en la comisión creada para formular el nuevo modelo de financiación autonómica, La Rioja, Extremadura, Cantabria y Aragón también han planteado un voto particular al dictamen final para mantener como mínimo el "statu quo" actual.

Se trata, en la línea de lo que planteó Rabanal el pasado viernes en las Cortes de Castilla y León, de que ninguna comunidad reciba menos financiación con el nuevo modelo que con el vigente, "una reserva necesaria", en palabras del experto, "cuando el resultado del modelo no está claro a priori".

La Rioja también ha presentado un voto particular al dictamen de grupo de expertos sobre la nueva financiación autonómica para reclamar que el futuro sistema mantenga, como mínimo, el "statu quo" actual, lo que supondría no reducir el importe que reciben las autonomías. Reclaman además que se incluyan variables como la densidad de población o la superficie de cada comunidad, además de "calcular el coste efectivo de los servicios de forma real, no por estimaciones".