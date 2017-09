Declaran los tíos de Sara, la niña que murió en Valladolid por abusos

La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavasymt) considera que el sistema no funcionó en el caso de la niña vallisoletana de cuatro años Sara, que falleció el pasado 3 de agosto víctima de presuntos malos tratos y abusos sexuales, y ha afirmado que los tíos de la menor están "dolidos" porque no se hizo todo lo posible.

Así se han expresado la abogada de la Asociación, Isabel Palomino, y la presidenta de la misma, Conchi Minayo, quienes han acudido a los juzgados de Valladolid con motivo de la declaración, en calidad de testigos, de los tíos de Sara, Pedro y Rosana M.G, a través de los cuales han solicitado su personación como acusación particular en defensa de los intereses de la menor. Los tíos de la menor no han querido hacer declaraciones a los medios, sin embargo, Isabel Palomino sí ha incidido en que el "interés fundamental es Sara como víctima de maltrato y agresión sexual" y lo que se pretende es que esta situación no se vuelva a repetir y sigan los protocolos, sobre todo para la protección de los menores.

La letrada ha agregado que la intención es que todo el peso de la Justicia recaiga sobre los agresores de Sara porque "alguien ha fallado" y ha habido un resultado "nefasto", con la menor como víctima, aunque no se sabe en qué punto llegó el error y por ello también cree que habrá que buscar responsables y revisar el protocolo.

En esta línea, Palomino ha señalado que los tíos de Sara están "dolidos" porque no se ha hecho "todo lo posible" y, a este respecto, Conchi Minayo ha aclarado que tampoco ellos vieron venir la situación, ya que de haberlo hecho hubieran actuado de otra forma, pero el caso se encontraba en manos de los Servicios Sociales, ya que ellos "no son especialistas".

"El hecho es que hay una niña asesinada, abusada sexualmente, ahora hay que investigar quién ha fallado y dónde", ha agregado la presidenta de la Asociación. Cabe recordar que el propio juzgado, además de ordenar prisión preventiva, comunicada y sin fianza para la madre de Sara y para su pareja, también decretó una orden de alejamiento de ambos con respecto a su hermana.