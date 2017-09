C´s y PP llegan a un acuerdo que permitirá aprobar el techo de gasto

Los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Popular en las Cortes de Castilla y León llegaron ayer a un acuerdo parcial en los cuatro puntos de regeneración democrática que facilitará con su abstención la aprobación del techo de gasto en el pleno de la Cámara de mañana miércoles y abre el camino para la negociación de las cuentas de 2018.

Los portavoces de C´s, Luis Fuentes, y Popular, Raúl De La Hoz, firmaran hoy un acuerdo que permitirá la aprobación del Techo de Gasto no Financiero para 2018, según informaron ambos grupos en sendos comunicados de prensa. Según las fuentes de la negociación, se firmará un acuerdo parcial que no afecta al conjunto de los cuatro puntos planteados por la formación naranja, aunque la idea si es avanzar en todos ellos pero no en la forma en la que quiere Ciudadanos.

Abstención

De esa manera, los procuradores liderados por Luis Fuentes se abstendrán en el pleno y facilitarán la aprobación del límite de gasto no financiero presentado por la Junta como base de los próximos presupuestos.

Ciudadanos, como recordó el secretario de Comunicación de la formación, Pablo Yañez, condicionó el acuerdo a que se produzcan avances en las reformas de las leyes de Senadores y Electoral, en la supresión de los aforamientos y en el desbloqueo de la comisión de investigación de las eólicas.

Las fuentes consultadas reconocieron que es más fácil avanzar en las modificación de ambas leyes, ya que se encuentran en tramitación en las Cortes y existen más dificultades en los otros dos puntos. Ciudadanos propone una reforma exprés del Estatuto de Autonomía para eliminar lo que denominan "prebendas" de los parlamentarios. Se haría mediante una proposición de ley, firmada por una mayoría cualificada de la Cámara, siguiendo el modelo de Murcia, si bien sería un asunto a estudiar.