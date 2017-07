La Junta apoya el 0,4% de déficit, pero pide que las entregas a cuenta recojan más crecimiento

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, respaldó ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el aumento en una décima del objetivo de déficit de las comunidades para 2018, que pasa finalmente del 0,3 al 0,4 por ciento. Todas las autonomías gobernadas por el PP y Canarias votaron a favor de la propuesta del Gobierno, mientras que el resto lo hicieron en contra, excepto Extremadura, que se abstuvo.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, rectificó así la propuesta que presentó a las autonomías la semana pasada, respaldada por las gobernadas por el PP. En dicha votación no obtuvo ni el sí de Canarias, que se abstuvo, ni la abstención de la Junta de Extremadura, que votó en contra, pero el resto mantuvo hoy la misma posición pese a un mayor margen de endeudamiento.

Montoro explicó tras la reunión que decidieron relajar el objetivo de déficit para los dos próximos años con motivo de la "negociación política", para que la propuesta cuente con suficientes votos positivos la próxima semana en el Congreso de los Diputados. No en vano, añadió que la variación también se justifica por el incremento del 3,8 por ciento de los cotizantes al cierre del mes pasado.

A pesar de que la consejera castellanoleonesa se comprometió hace unos días a no endeudarse más de un 0,3 por ciento ahora no descarta aprovechar esa décima extra. Según explicó todo dependerá de los ingresos que reciba la comunidad (entregas a cuenta) en función del techo de gasto que fije el equipo de Mariano Rajoy. En este sentido, declaró que espera que las entregas a cuenta "estén en consonancia" con el crecimiento económico y el incremento del empleo y que sean por tanto mayores que las de 2017. Por otra parte, Del Olmo aprovechó la reunión para instar al ministro a que apruebe este mismo año la reforma del modelo de financiación autonómica y se cumplan así los plazos previstos. "No nos interesa endeudarnos continuamente", explicó para reiterar la necesidad de "tener una financiación estable".