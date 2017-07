El CES pide a la Junta sea proactiva para que no se cronifique la desigualdad

Avanzar en el empleo de calidad, recuperar a las personas que no han salido de la crisis y ser proactivos para que no se cronifique la desigualdad son algunas de las recomendaciones dadas ayer por el Consejo Económico y Social autonómico a la Junta para aprovechar el momento de crecimiento. "Estamos en un punto de inflexión" para mejorar el tejido empresarial, el empleo y los salarios, resumía ayer el presidente del CES autonómico, Germán Barrios, en la presentación del informe sobre la comunidad de 2016. Aprobado por unanimidad de todos sus integrantes, este estudio anual incide en que las secuelas que ha dejado la crisis no se van a solucionar solo con política social y es el momento de evaluar, tomar decisiones y planificar. En ese panorama económico, el CES aconseja que se ponga el foco de atención en el modelo de tejido empresarial, que se reconduzca el modelo productivo y se avance en el modelo de diálogo social.

Barrios ha incidido en que se requiere un "Plan de Choque" que contenga medidas específicas para los colectivos con mayores dificultades, la revisión general de las políticas laborales, la mejora de los salarios, sin obviar el crecimiento de la productividad y el refuerzo de las redes de protección social.

Barrios ha insistido en que hay que dar rango de ley y derecho subjetivo a las acciones y medidas de la red de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social y económica. Entre las medidas más específicas, el CES ha reclamado un plan de rescate ante la sequía para sector agrícola. Sobre los retos demográficos de Castilla y León, ante los datos de fuerte envejecimiento, emigración y baja fecundidad que ha dejado 2016, y ha abogado por una estrategia no solo regional o española, sino europea, en la misma línea que la planteada en la lucha contra el desempleo juvenil en la UE.

El secretario general de la UGT de Castilla y León, el zamorano Faustino Temprano, valoró la unanimidad de un informe "realista" que da alternativas y soluciones".

Además, el presidente del CES) Germán Barrios, valoró ayer la noticia de que cinco direcciones generales de la Comisión Europea (CE) estén estudiando "dar una segunda oportunidad al carbón autóctono europeo".