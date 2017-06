Cáritas advierte que aumentan las personas que cobran 500 euros al mes por su trabajo

Cáritas Autonómica de Castilla y León advirtió hoy del incremento de personas que con empleos precarios de 500 euros no llegan a fin de mes. Así lo denunció hoy el presidente de la organización, Antonio Jesús Martín de Lera, quien reconoció que las cifras macroeconómicas indican una mejoría y una salida de la crisis, pero lamentó que esa situación no se ha trasladado a personas que "ya no reciben ayudas o subsidios".

"Estas personas, al estar trabajando en precario, no figuran en la lista de desempleo del Ecyl. Y no hace falta ser muy listo para saber que con ese sueldo una familia no vive dignamente", insistió, para añadir que la mayor parte de ellos requiere ayuda por "pobreza energética".

De hecho, habló del "empobrecimiento de la pobreza", constatado por Cáritas, que se traduce en que las condiciones de vida de las personas que la organización atiende son de "extrema vulnerabilidad y les convierte en más pobres de lo que eran".

Al respecto, Martín de Lera manifestó que la pobreza "se ha hecho más extensa, intensa y crónica" y, aunque se ha conseguido estabilizar en cierta medida, "sin embargo la intensidad y cronicidad no se debilita". Lo denunció, junto al obispo auxiliar de la Diócesis de Valladolid, Luis Argüello, durante la presentación de la Memoria Anual de Cáritas en la Comunidad en 2016, un ejercicio en el que las 11 oficinas repartidas por la comunidad -una por diócesis- y la red de 349 Cáritas parroquiales destinaron 31,1 millones de euros (un 1,3 por ciento más) para "acompañar" a 56.000 personas, cuyas intervenciones han repercutido en más de 100.000 beneficiarios, principalmente familias y de nacionalidad española.

Martín de Lera subrayó la labor de los 5.361 voluntarios con los que la asociación, vinculada a la Iglesia, cuenta en Castilla y León, un 3,2 por ciento más que un año antes. También desgranó los 31,1 millones de euros invertidos, tanto en procedencia como en destino.

Así, 21,3 millones llegan desde aportaciones privadas, de los que 6,7 millones corresponden a socios y donantes, 3,7 a subscriptores y 2,9 millones a fondos propios, entre otros. Mientras, 9,7 millones provienen de recursos públicos, de los que la Junta aporta la mayor parte, con casi seis millones.