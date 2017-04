Del Olmo, pesimista sobre la reapertura de Garoña

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, afirmó hoy que "habrá que estar atentos" a la reunión que mantendrán hoy las empresas propietarias de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), http://www.laopiniondezamora.es/economia/2017/03/31/iberdrola-quiere-cerrar-central-nuclear/995225.html pero consideró que "las perspectivas no son buenas" porque "es difícil obligar a las empresas si no quieren invertir".

Del Olmo, que dejó claro que la postura de la Junta es "que Garoña continúe porque es una fuente de producción de energía eléctrica barata y genera 1.000 empleos en la zona", recordó no obstante que "las empresas no son ONG, echan sus números y si no les cuadran, nada".

"Es una decisión empresarial", continuó la consejera de Economía y Empleo de la Junta, que no obstante sí aprovechó para animar a las empresas a "estudiar muy bien los números y que inviertan en Garoña".

Y es que Del Olmo recordó que la continuidad de Santa María de Garoña, a pesar la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de que continúe, "depende de la decisión de las empresas que son socias" porque "el Gobierno no tiene instrumentos para forzar a las empresas a continuar". Así, señaló que "Iberdrola ya se ha manifestado diciendo que no quiere que continúe Garoña y que no están dispuestos a invertir, aunque Endesa no lo tiene tan claro".

No obstante, y en el caso de que las empresas propietarias no quieran seguir con la producción de la central de Garoña, Del Olmo aseguró que les solicitará que "contribuyan al desarrollo de esa zona, porque una de las principales actividades que tiene es la central de Santa María de Garoña y dejaría a un amplio territorio sin una empresa de referencia y con un problema de empleo".

Por ello, afirmó que habló con ambas empresas para que "contribuyan en un plan alternativo" que la Junta desarrollaría para la zona.