El yacimiento de Abrigo del Molino (Segovia) saca a la luz ocupaciones neandertales

Las últimas investigaciones realizadas en el yacimiento arqueológico musteriense del Abrigo del Molino (Segovia), excavado desde el año 2013, han puesto de manifiesto la existencia de ocupaciones neandertales de entre 41.000 y 45.000 años de antigüedad. Se trata del yacimiento con los restos más modernos de un asentamiento neandertal en el centro de la Península Ibérica y una de las evidencias más importantes que constatan el proceso de desaparición de norte a sur de los grupos neandertales en Europa.

El director de las excavaciones, David Álvarez Alonso, señaló a Ical que el Abrigo del Molino fue ocupado por neandertales cuando esta especie ya se había retirado del norte peninsular, empezando así su proceso de desaparición en el sur de Europa. Por otra parte, la importancia de este yacimiento también radica en que sus dataciones sitúan la presencia de neandertales en el interior peninsular, cuando los primeros "Homo Sapiens" habían empezado a asentarse en la zona norte, según se desprende de algunos datos existentes en yacimientos como la cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria).

Esta semana, recordó, se celebra el congreso European Geosciences Union General Assembly, en Viena (Austria), el más importante de esta disciplina en Europa. Allí, el miércoles se presentará a la opinión pública internacional una selección de los mejores trabajos llevados a cabo en Europa sobre ciencias de la tierra en sentido amplio, en el que se destacará el estudio presentado por el equipo multidisciplinar germano-español sobre las dataciones precisas del Abrigo del Molino, situado a las afueras de Segovia capital.

El análisis sobre el yacimiento segoviano galardonado lleva por título "Dating the last Neanderthals in Central Iberia - New evidence from Abrigo del Molino, Segovia, Spain", y ha sido realizado por un equipo multidisciplinar (arqueólogos, geógrafos, geólogos...) de españoles y alemanes.

El Abrigo del Molino se sitúa como uno de los yacimientos peninsulares más importantes para explicar el proceso de desaparición de los neandertales y representa a nivel europeo uno de los enclaves que más interés despierta, como así lo refleja su presencia destacada en el EGU General Assembly. Estas investigaciones sirven también para profundizar en el debate sobre la posible coexistencia en la Península Ibérica de neandertales y sapiens, así como también representa uno de los enclaves más destacados en la actualidad para analizar el proceso de desaparición de los neandertales.