"Ser autonomía nos hace más fuertes para reivindicar nuestras necesidades"

La presidenta de la Fundación Villalar-Castilla y León, Silvia Clemente, afronta por segunda vez al frente del cargo la celebración del Día de Castilla y León, cuyos actos centrales se desarrollarán hoy, en la campa de Villalar de los Comuneros (Valladolid). La fiesta, reconoce, cada vez está más normalizada después de que haya pasado mucho tiempo en el que ha estado "estigmatizada" por acontecimientos que a la gente no le gustan, explica. Ahora, gracias a la labor de la Fundación, cada vez son más los ciudadanos y familias que se acercan a la campa, y existe mayor sentimiento de pertenencia a la Comunidad Autónoma. "Eso nos une y esa unidad nos hace más fuertes para reivindicar nuestras necesidades".



-¿Qué mensaje quiere enviar a los castellanos y leoneses con motivo de la celebración del Día de Castilla y León?



-Lo más importante es que celebramos el Día de la Comunidad, que es el día que se ha instituido para que tengamos una celebración de autonomía, del sentimiento de pertenencia a una comunidad autónoma que es Castilla y León, y que seamos en este día conscientes de todas las bondades y las ventajas que ha supuesto esta comunidad. Este hecho ha supuesto prestar servicios a los ciudadanos con más cercanía, con una mejor adaptación a la especialidad de cada uno y nos ha dado muy buen resultado. Hemos conseguido estar en una posición muy ventajosa, sobre todo, en servicios esenciales como la educación, los servicios sociales y la sanidad. Esto es lo que realmente hay de tener en cuenta en el Día de Castilla y León, que somos una comunidad que ha conseguido mejorar sus servicios y que tenemos una serie de identidades en común, como son nuestra lengua, el patrimonio histórico que tienen las nueve provincias, el patrimonio natural y el artístico. Eso nos une y esa unidad nos hace más fuertes a la hora de reivindicar nuestras necesidades.



-¿Cuáles son las principales novedades de esta edición?



-Hemos pretendido, igual que el año pasado lo hicimos con las letras y El Quijote, que sea la música. Hemos contratado un documental sobre la música tradicional porque Castilla y León es muy rica en expresión musical, y nos parecía muy acertado centrar en esta ocasión la fiesta en torno a esta forma de expresión artística. Por eso lo hemos hecho en torno a la música, en representación del documental en el que se ha trabajado durante dos años, un magnífico trabajo que está hecho por un director de prestigio y que va a tener una proyección muy buena en festivales. Además, se presentará en sociedad para todo el mundo con el objetivo de que haya un mejor conocimiento de las raíces musicales de Castilla y León. Dará lugar a un encuentro de músicos, de gente muy importante de la música de Castilla y León, poco conocida en muchos casos y que tiene una proyección nacional e internacional, que vamos a aprovechar para ponerla en valor y para que estén todos juntos el día 23 también en la carpa de Villalar.



-¿Cree que la fiesta de la Comunidad, en el marco de Villalar, está ya normalizada?



-Creo que sí. Es una fiesta que ya todo el mundo conoce y hay mucha gente que va a pasar el día con los niños. Hay que intentar tener atractivos adicionales, como las Rutas Comuneras y la posibilidad de hacer una ruta turística y conocer más a fondo la zona, no solo el municipio de Villalar. Ahora se ha convertido en un encuentro normalizado, al que acuden muchas personas que han acudido siempre y al que pueden acudir personas nuevas con alicientes y ofertas ahora también novedosas.



-Hay sectores que aún son remisos a participar en esta fiesta, ¿por qué cree que es así y qué puede hacerse para evitar recelos?



-Desde la Fundación estamos buscando actividades que son más familiares, para el gusto de cualquiera y que permiten que vayan personas que a lo mejor no se han sentido atraídas por el reclamo que tenía antes Villalar. Ha habido mucho tiempo en que Villalar ha estado estigmatizado por acontecimientos que a la gente no le gustan. A la gente no le gusta ir a un sitio donde piensa que no va a estar tranquila o segura. Esto ya se ha superado y la forma también de acabarlo de superar es con una oferta cultural y de ocio que sea normal, que sea para todos los gustos. Esto poco a poco va calando también en la sociedad. Ahora a Villalar puede ir todo el mundo y puede hacer rutas para que la gente se acerque a la historia de verdad, no a los tópicos, que algunos quieren hacer de la historia.



-¿Cree que la presencia del Ejecutivo es suficiente?



-Es una fiesta para los ciudadanos, para la gente. No creo que sea necesario que el Ejecutivo tenga más presencia; una fiesta no tiene por qué basarse en la presencia de un gobierno. De eso se encarga la Fundación Villalar-Castilla y León que es una entidad conformada por la representación de todos los grupos políticos, de los agentes económicos y sociales y, precisamente, lo que quiere es evitar o separar la fiesta de la actividad que tiene que tener un ejecutivo. No es necesario que el Ejecutivo esté en Villalar.



-También hay una brecha entre provincias. Hay algunas que lo ven como algo extraño?



-El objetivo de la Fundación es que todas las provincias tengan también un trocito de fiesta que se celebra en su propia ciudad. Hay muchas personas que no quieren viajar este día. Y es una opción, la de quererte quedar en tu casa y poder hacer algo que realmente esté organizado para ofrecerte algo atractivo. Por eso hemos querido organizar en cada ciudad una actividad que ligue el día festivo con un acontecimiento como una feria del libro en Burgos o una recreación en Soria, entre otras.



-¿Cuáles son los valores que perviven del espíritu de los comuneros?



-Hay valores muy importantes que perviven, sobre todo, el de no aceptar lo que se impone. Nadie quiere que se le imponga algo que no es capaz de entender y que no ve dónde está el beneficio. Eso fue una revolución contra el sistema y el poder establecido porque realmente no se entendía que los impuestos que se recaudaban en Castilla fueran a parar a los Países Bajos de ahora. Eso era algo inaudito para la gente y eso sigue estando presente. La gente no admite políticas de impuestos, ni fiscales en las que no encuentra el resultado, la respuesta o el beneficio. Es un valor que se mantiene.



-¿Cuál debe ser la labor de la Fundación Villalar en la promoción de estos valores y del sentimiento de la Comunidad?



-La principal razón de ser de la Fundación es la de conseguir la identidad con los valores de comunidad, con los principales recursos que nos unen: la lengua castellana, el patrimonio histórico, natural y la cultura. El tener muy presente que todos estos valores que nos ha traído la historia son señas propias con las que nos tenemos que vincular. Esta vinculación con la música, las letras, con nuestra riqueza alimentaria, y poner siempre por delante que es importante porque permite también la proyección económica de la comunidad, además de unirnos en torno a lo que queremos y valoramos también a lo que tiene proyección de futuro y tiene proyección económica.