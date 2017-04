Nissan dejará de producir camiones en Ávila y fabricará recambios

El máximo responsable de la Alianza Renault-Nissan en España, José Vicente de los Mozos, presentó ayer a los empleados de la planta de Nissan en Ávila la propuesta que permitiría evitar el cierre de la fábrica, y que pasa por su reconversión en un nuevo centro de fabricación y la distribución de piezas de recambio de carrocería para el grupo, que empezaría a funcionar a principios de 2020.



Esta planta, que daría servicio tanto a Nissan como a Renault, permitiría mantener el empleo estable en Ávila "a medio y largo plazo", según manifestó De los Mozos. No obstante, los trabajadores de la planta abulense deberán adaptarse al convenio laboral que Renault tiene vigente en el resto de plantas en Castilla y León (dos en Valladolid y una en Palencia). De los Mozos, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que estuvo acompañado por el vicepresidente de Operaciones Industriales de Nissan en España, Alan Jonson, y por el vicepresidente senior de Fabricación, Logística y Compras de Nissan en España, Colin Lawther, aseguró que el pasado 16 de febrero "Nissan tenía decidido no fabricar camiones en Ávila" tras los cambios que se habían producido en la normativa de emisiones europea. "Hoy podemos decir que la planta de Nissan en Ávila tiene un plan industrial para tener una solución estable a medio y largo plazo, mantener el nivel de empleo en los próximos años, y que las próximas generaciones de abulenses puedan trabajar en Nissan en Ávila". Así, De los Mozos manifestó que "la solución viable" que han encontrado es "reconvertir la factoría de Nissan Ávila en una fábrica de la Alianza Renault-Nissan de fabricación y distribución de piezas de recambio", que comenzaría fabricando 80.000 piezas al mes. En este sentido, precisó que "esta nueva actividad, el after share, es el diez por ciento de la cifra de negocio de una empresa", siendo el 70 por ciento de los productos que se produzcan Renault y el 30 por ciento Nissan.



Plantilla



El comité de Nissan calificó ayer como una "mala noticia" la propuesta para la planta de Ávila. El presidente del comité de empresa, Rubén Zazo, lamentó que la factoría deje de ser fabricante de vehículos después de 60 años, y afirmó que la adaptación de su convenio al de las plantas de Renault en Castilla y León "supone una pérdida muy importante tanto en condiciones económicas como de otro tipo".