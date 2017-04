La Junta presentará las cuentas la semana próxima con 200 millones para I+D+i

La Junta de Castilla y León aprobará el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2017 -la región mantiene prorrogadas las cuentas de 2016-- la próxima semana, según ha confirmado el presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, quien ha cifrado en unos 200 millones de euros el gasto para I+D+i.



De este modo se ha pronunciado el presidente de la Junta en el cara a cara en el Pleno de ayer con el portavoz del Grupo Podemos, Pablo Fernández, con quien ha protagonizado un rifirrafe ante las acusaciones de mentir y de faltar a la verdad que ha realizado el político de la formación morada, a quien Herrera ha comparado con el "maestro Ciruela" por no saber de contabilidad pero querer poner escuela.



Según el presidente de la Junta, en 2016 se presupuestaron 167 millones de euros en ciencia y tecnología de los que 90 millones computan ya como ejecutado obligado por lo que ha augurado que lo comprometido aún no ejecutado alcanzará los 100 millones de euros.



Herrera no ha dudado al reconocer en varias ocasiones que las restricciones de la crisis y de la segunda recesión vividas en España obligaron a la Junta de Castilla y León a llevar a cabo un "recorte sustancial importante" en materias como el I+D para recordar que el presupuesto se ha empezado a recuperar de forma progresiva desde 2014 para llegar a "mejores datos" en 2017.



Herrera también aseguró ayer que entre los retos para los dos próximos años que restan de legislatura están el lograr el millón de ocupados en la comunidad en 2020 y el seguir mejorando los servicios públicos, como en Sanidad y Educación.