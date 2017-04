Carnero lanza su precandidatura a presidir el PP de Valladolid "con ánimo de regeneración"

El secretario general del PP de Valladolid y presidente de la Diputación Provincial, Jesús Julio Carnero, anunció ayer que concurrirá al proceso de primarias para presidir el partido en la capital vallisoletana, un paso adelante que da con "ilusión, responsabilidad, ánimo de regeneración y experiencia".



Carnero señaló que toma esta postura tras conocer la renuncia a continuar en el cargo de Ramiro Ruiz Medrano, al que llamó por teléfono para comunicarle su postura como precandidato. "Anteriormente ya había dicho que si él renunciaba yo me presentaba", recordó. Su precandidatura, insistió, a la presidencial provincial de la formación, que se sustentará sobre las virtudes de "compromiso, palabra y nobleza" con todos los afiliados.



"Personalmente me encuentro con toda la ilusión y pienso que también con toda la capacidad para poder abordar, desde la madurez y la experiencia, estos nuevos tiempos a los que nos enfrentamos, en los que me comprometo a defender junto a todos los afiliados los valores, los ideales y la manera de lograr el desarrollo social y económico de nuestra sociedad", expuso.



El presidente del PP de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, consideró que ocho años son suficientes para no optar a la reelección del cargo, una vez que se abra el plazo de presentación de candidaturas mañana ante la celebración del Congreso provincial, que se celebrará en junio. De Carnero reconoció que es "amigo" suyo y solo puede hablar bien, mientras que de Borja, concejal de Valladolid, dijo que ha participado de las decisiones como miembro de la Ejecutiva provincial.