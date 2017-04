Agricultura confía en que la CHD atienda la petición de anticipar los riegos

La consejera Milagros Marcos y el delegado territorial de la ONCE, Ismael Pérez, presentan el cupón de la ONCE.

La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, ha expresado su preocupación ante la situación de sequía en la presente campaña y confía en que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) escuche las peticiones de los agricultores sobre la posibilidad de anticipar los riegos para salvar la cosecha de cereal.



Marcos, durante la presentación del cupón de la ONCE que el 23 de abril, Día de Castilla y León, será ilustrado con el corazón morado solidario de la marca "Tierra de Sabor" y del que se emitirán 5,5 millones de boletos, ha hecho suyas las palabras de quienes ya califican la situación de "sequía histórica", si bien ha recordado que "las medidas competen a la CHD".



En este sentido, la consejera reconoce la existencia ya de graves problemas de falta de agua en determinadas zonas de la comunidad y ha insistido en que es el organismo de cuenca el competente en la materia a la hora, sobre todo, de autorizar los trasvases oportunos.



"Me consta que la CHD está realizando un control de todas las zonas", apuntaba Marcos, quien, sobre las peticiones de adelantar la campaña de riegos, ha pedido a sus responsables que "escuchen a los agricultores porque son los verdaderos profesionales que saben lo que se necesita". En cualquier caso, la titular de Agricultura también ha aconsejado esperar a ver lo que ocurre hasta principios de mayo, pues, como así ha recordado, en la anterior campaña las últimas lluvias del mes de abril permitieron salvar la campaña.



"La situación como la de este año no es nada grata, pero poco podemos hacer desde la administración", advierte Marcos, que, sin embargo, sí considera muy positivo que muchos agricultores hayan por fin dado el paso y se hayan constituido en comunidades de regantes, como el caso de la provincia de Palencia, donde en menos de un año se han creado dos.



Por su parte, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha alertado a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la "drástica" situación en la que se encuentran los cultivos de la región ante la falta de agua y ha reclamado la creación de una mesa de seguimiento que permita hacer una primera valoración de los efectos que tendrá la falta de agua en los cultivos de secano y de regadío.



Una gran parte de la superficie de secano se encuentra en un estado "lamentable" ante la ausencia de humedad en el subsuelo, que en caso de no llover esta semana, se perderá toda la siembra, ha asegurado la organización agraria, que ha concretado que muchos trigos ya empiezan a espigar y probablemente ya se den por perdidos y en Burgos, Palencia y el norte de Valladolid ya se observan parcelas que se empiezan a secar.