La Junta mantiene la tutela de los dos hijos de la mujer burgalesa de 64 años

La Junta de Castilla y León atiende a los gemelos, a cuya madre de 64 años se retiró la tutela al detectar "cierto riesgo" y vela, desde los Servicios Sociales, por la seguridad de los dos menores, mientras se analizan todas las posibilidades de acogimiento, según explicó la portavoz del Ejecutivo, Milagros Marcos.



"Es una garantía de que están en las mejores manos", aseguró la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta en relación a que los menores, un niño y una niña, que nacieron en Estado Unidos por fecundación in vitro de su madre de 64 años, natural de Burgos, permanecen bajo la tutela de los Servicios Sociales de la Junta.



Marcos manifestó que caben todas las posibilidades de acogimiento, pero añadió que siempre desde la defensa del interés de los dos bebés, de la mano del Ministerio Fiscal y en defensa de que vivan en las mejores condiciones.



La Junta de Castilla y León tutela desde el pasado 6 de abril a ambos menores, al detectarse "cierto riesgo" para su seguridad y comprobarse que se había incumplido un "requisito fundamental" de los compromisos que la madre adquirió a la salida del hospital, según explicó la gerente de Servicios Sociales de la Junta en Burgos.



Por otro lado, Milagros Marcos reconoció ayer una "situación tremenda y complicada" en el campo de Castilla y León por la falta de lluvia, y avanzó que el Ministerio del ramo trabaja ya en la declaración de sequía, aunque añadió que habrá que ver como evoluciona el tiempo a lo largo de este mes.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, respondió así cuando se le preguntó por los problemas de riego en Palencia, si bien precisó que en ese caso obedecen a que la prueba autorizada de agua desde Riaño no ha llegado a su destino y se ha utilizado de otro modo en el trayecto intermedio, lo que analiza en este momento la Confederación Hidrográfica del Duero.



La titular de Agricultura y Ganadería se detuvo en la "situación tremenda de sequía" en el campo por la ausencia de lluvia, que consideró incluso "difícil de resolver si no empieza a llover ya mismo". Marcos valoró que se tomen medidas de modernización de las infraestructuras de riego para optimizar el uso del agua.



"Hará que la situación, pese a que el tiempo es malo para el campo, no sea tan dramático porque se optimiza el uso del agua", argumentó la consejera portavoz, que, en esa línea, se refirió a que el Ministerio de Agricultura ya trabaja en la declaración de sequía y zona afectada, cuya aprobación conllevaría la exención de pagos fiscales a los agricultores por el uso de agua que no realizan.



No obstante, insistió en esperar a la evolución del tiempo para ver si llueve a lo largo de este mes y de mayo y "resuelve la situación", porque hay cultivos que por el aplazamiento de las fechas "van a estar complicados".