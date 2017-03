Rehabilitar casas rurales para alquilar tendrá una deducción en el IRPF autonómico

La rehabilitación de inmuebles para el alquiler en pequeños municipios contará con una deducción del 15 por ciento, con un máximo de 20.000 euros, en la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), según recoge el anteproyecto de ley de Medidas Tributarias y Administrativas para 2017 conocido ayer por el Consejo de Gobierno.



La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, detalló las novedades de esta norma que acompaña a los Presupuestos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y destacó, entre ellas, la mejora del Impuesto de Sucesiones al elevar de los primeros 250.000 a 300.000 euros el mínimo bonificado a 99 por ciento para las herencias de padres a hijos y entre cónyuges, que es un acuerdo con Ciudadanos.



En el anteproyecto se contempla la mejora de la deducción para el fomento del emprendimiento, una moratoria de cinco años en el Impuesto sobre la Afección Medioambiental para nuevas inversiones en energías renovables y deducciones en las tasas relacionadas con inspecciones de animales o expedición de títulos y certificados académicos para familias numerosas.



El coste para la Junta de las nuevas deducciones tributarias ronda los 10 millones de euros, ocho en el caso del Impuesto de Sucesiones, acuerdo con Ciudadanos, que puede beneficiar a 1.300 personas; otros 250.000 en la modificación fiscal de emprendedores; otros 500.000 en el Impuesto de Afección Medioambiental y un millón en el caso de los cambios en las tasas públicas.



Con la creación de una nueva deducción a la rehabilitación de viviendas rurales para el alquiler se pretende atraer población y generar actividad y empleo en los pequeños municipios, si bien la titular de Economía y Hacienda reconoció que no pueden dar en este momento una estimación porque no conocen la aceptación que puede tener.



Los contribuyentes que mejores sus casas en los pueblos y la arrienden por menos de 300 euros al mes se podrán deducir un 15 por ciento en el IRPF autonómico, hasta un tope de 20.000 euros, siempre que el valor de la edificación no supere los 135.000 euros y este situada en una localidad de menos de 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 si está a 30 kilómetros de la capital de la provincia.



La deducción para el fomento del emprendimiento permitirá a los contribuyentes desgravarse el 20 por ciento de las cantidades dedicadas a la compra de acciones o participaciones de empresas de nueva creación o en fase de expansión, siempre que las compañías destinen los recursos a un proyecto de inversión en Castilla y León y amplíen la plantilla de empleados.



Además, con la normativa vigente se exigía que la empresa objeto de la inversión incrementara el número de trabajadores por cuenta ajena para ser beneficiario de la bonificación, a partir de ahora también se computará a los autónomos económicamente dependientes de la sociedad y a los empleados por cuenta propia que tengan el carácter de familiares colaboradores de titulares de acciones o participaciones.



Con la moratoria de cinco años de duración en el Impuesto sobre la Afección Medioambiental para las nuevas inversiones en materia de energías renovables en territorio castellano y leonés, Del Olmo explicó que se pretende que la existencia de este tributo no se convierta en un factor desincentivador de la implantación de proyectos de este tipo en la comunidad, dado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha anunciado la próxima convocatoria de subastas de capacidad de generación de energía mediante tecnologías renovables.



Por otro lado, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Luis Fuentes, firmarán hoy un acuerdo político en materia de presupuestos, por el que la formación naranja se compromete con su abstención a facilitar la aprobación en las Cortes de las cuentas de 2017.



La Junta informó de este acto poco después de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que compareció la titular de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y a preguntas de los periodistas insistió en que la negociación con Ciudadanos seguía abierta.