Herrera y el resto de los grupos firman el pacto industrial con 836 millones hasta 2020

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos -también tiene el apoyo de UPL aunque no estuvo en el acto- firmaron ayer el pacto de comunidad para la reindustrialización de Castilla y León, cuya prioridad es que la industria tenga un peso del 20 por ciento y el gasto en I+D+i público privado del 3 por ciento del PIB en 2020. Además, se apuesta por el carbón autóctono y se renuncia a la técnica de fractura hidráulica fracking.



En la firma, que se produjo en la sede de las Cortes, Herrera calificó de "trascendental" este acuerdo y subrayó que el objetivo es "consolidar un nuevo tiempo" de recuperación y creación de empleo. También, Luis Tudanca (PSOE), Luis Fuentes (Ciudadanos) y Juan José Sanz Vitorio (PP) se felicitaron por el pacto, mientras que Pablo Fernández (Podemos) afirmó que lo suscribe por lealtad a los castellanos y leoneses pero avisó de que no va a entrar en más "firmas vacuas que no se cumplan".



Los ejes del pacto industrial, desgranados por el presidente de la Junta, son avanzar en la reindustrialización de la comunidad, abordar el reequilibrio territorial, incrementar el gasto en I+D+i, mejorar la financiación de los proyectos industriales mediante la captación de recursos públicos y privados, aumentar el tamaño de las empresas del sector y dar un impulso a los parques tecnológicos de León y Valladolid y finalizar el de Burgos. Según el cuadro financiero, las medidas recogidas en el Plan de Promoción Industrial contarán con 836 millones de euros hasta 2020 de los presupuestos de la Junta, siempre con el objetivo de que la industria, que en este momento representa el 17,7 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) superior ya al 14,2 por ciento de la media nacional, alcance el 20 por ciento en tres años.



Las medidas recogidas se desglosan en ejes como la dimensión del tejido industrial, la innovación tecnológica y digitalización, la internacionalización, la financiación, el entorno industrial y las actuaciones sectoriales específicas.



Equidad y Cataluña



En otro orden de cosas, Herrera considera "inobjetable" la inversión anunciada por el Gobierno para Cataluña y para proyectos como el Corredor del Mediterráneo pero ha reclamado "equidad" con otros proyectos también importantes, en referencia al Corredor Atlántico.



De este modo se pronunció Herrera tras el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que avanzó diferentes inversiones por un global de 4.200 millones de euros en infraestructuras en Cataluña hasta el año 2020. "A mí las inversiones en cualquier territorio de España que lo necesite con criterio de reequilibrio, con necesidad, con dinamismo, con visión de territorio es inobjetable", manifestó Herrera quien ha apelado al actual debate sobre la reforma de la financiación autonómica para reclamar también equidad.



Por último, el presidente de la Junta reclamó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que la anunciada quita que puede aplicar el Estado a las autonomías se vincule con la totalidad de la deuda y no sólo a la contraída con el Fondo de Liquidez (FLA).