La oferta de empleo y la subida salarial de los funcionarios, pendientes de las cuentas

La consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, asumió ayer que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado este viernes, 31 de marzo, retrasará la presentación de las cuentas de la Comunidad, y condicionará la oferta de empleo público y el alza salarial para los trabajadores de la Administración regional.



Del Olmo, que presentó los resultados de Iberaval de 2016 junto con el presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca, José Rolando Álvarez, incidió en que la prórroga de los presupuestos de Castilla y León "no afecta en nada" a la oferta pública de empleo, que depende directamente, aseguró, de las condiciones que se establezcan en la tasa de reposición en la ley de presupuestos del Estado.



En este sentido, indicó que las autonomías que ya han sacado sus ofertas lo han hecho por su cuenta y riesgo y cuando el Estado regule este aspecto, podrían ser recurridas si no cumplen la ley básica. En cuanto a la comunidad, incidió en que podrá sacar su oferta pública de empleo "sin problemas" en vez de en marzo en junio, en todos los cuerpos excepto para el personal docente, para el que "es más complicado", dijo.



Pilar del Olmo anunció que este viernes se pondrá en contacto con la Secretaría de Estado de Hacienda para que le comunique la cifra real de las entregas a cuenta con las que contará la Comunidad este año, que esperó que sean superiores a las que maneja en la actualidad, aunque "es una aventura", dijo. Del Olmo insistió en que la presentación de las cuentas durante el Consejo de Ministros "influirá de manera relevante" en la fecha de presentación de las grandes cifras de Castilla y León, y razonó que "no tiene sentido" que la Junta lo haga con sus datos provisionales antes de Semana Santa, cuando ya contará con las cifras reales.



La consejera de Hacienda indicó, no obstante, que ya tiene buena parte del gasto elaborado, y que no tardarán "mucho" en cerrar los presupuestos, antes que acabe abril, una vez conocidas las cifras reales de entregas a cuenta. Con todo, trasladó que para su aprobación en las Cortes deberá contar con un acuerdo básico con los grupos, y de momento no han cerrado nada.



Pilar del Olmo manifestó que el retraso que se producirá respecto al compromiso inicial de presentar los presupuestos antes de Semana Santa, les da "igual", porque, dijo, "la prórroga está funcionando bien", al igual que la "economía".



Por su parte, el presidente de Iberaval José Rolando Álvarez, exigió "responsabilidad" a todos los partidos políticos, para que salgan adelantan los presupuestos del Estado, algo que dijo es extensible a la Comunidad.



Álvarez defendió que tras un año sin gobierno, la sociedad y la economía "requieren estabilidad" y reclamó a los partidos políticos que "un poquito de responsabilidad" y que "piensen en la gente que se levanta a las 6 de la mañana". Así, exigió unos presupuestos ya, que permitan que "España aproveche todas su capacidad de crecer y generar empleo". "Es un clamor de toda la sociedad española, necesitamos políticos responsables que sean capaces de llegar a los acuerdos que sean necesarios", concluyó.