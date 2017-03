La madre sexagenaria que dio a luz mellizos pide que regrese de Canadá su primogénita

La mujer de 64 años, Mauricia I.A., que dio a luz mellizos el pasado 14 de febrero en el Hospital Recoletas de la capital burgalesa, tras ser sometida a una fecundación in vitro en Estados Unidos (EEUU), pidió hoy que se cumpla la resolución judicial de la Audiencia Provincial de Burgos que se oponía al acogimiento familiar en Canadá de su primogénita de 6 años.

Así, el Palacio de Justicia acogió hoy la vista oral a puerta cerrada del recurso de apelación presentado por su abogado, Juan Carlos Saiz, contra el incumplimiento del auto de la Audiencia Provincial de hace dos años que se oponía al acogimiento familiar en Canadá. Tras la celebración de la vista, el letrado explicó que lo que se pide es que "se cumplan las resoluciones judiciales".

En este sentido, recordó que la decisión que adopta la Audiencia Provincial en 2015 fue "en beneficio de la menor" y que la madre comparte. Sin embargo, relató que los Servicios Sociales de Burgos "han cuestionado la decisión judicial".

Tras declarar que Mauricia I.A. se encuentra "tranquila" y "confiada" en que su hja de seis años regrese al entorno familiar, señaló que "los Servicios Sociales alegan que se califica como perjudicial para el menor" frente a lo que consideró "hechos objetivos" consistentes en que "lo que resolvió la Audiencia Provincial fue ajustado de derecho, razonablemente motivado y en beneficio del menor". "Eso se cuestiona y cada uno puede vestirlo como quiera", apostilló.

La madre sexagenaria reconoció ser consciente de que la historia podría volver a repetirse con los mellizos que hoy cumplen un mes de vida ya que los servicios sociales de la Junta y de la Diputación iniciaron un "seguimiento permanente" para velar por el bien de los dos bebés de la burgalesa de 64 años.

En su opinión, "la niña no debió salir nunca de aquí" y solicitó su regreso de Canadá. "Jamás debió salir", reiteró a su salida de los juzgados. Asimimso, dejó claro que la decisión que tomó de ser madre a los 64 años y a través de un tratamiento de fecundación in vitro en Estados Unidos lo hizo "sola", "como siempre" porque "no dependo de nadie".