Herrera seguirá en la Junta hasta 2019 y reconoce que no dedica tiempo al partido

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguró ayer que su compromiso institucional con los ciudadanos "sí llega hasta 2019", mientras que en el caso del partido, ha reconocido que ya no dedica ni dedicará el tiempo necesario para atender su dirección.

Sin desvelar expresamente si se presentará o no a la reelección como presidente del PP de Castilla y León, Herrera ha planteado a los miembros de la Junta Directiva Autonómica de su partido que va a seguir dedicando "todo" su "tiempo y esfuerzo a las tareas de gobierno".

"Es una realidad que yo he concentrado todo mi tiempo, esfuerzo, entusiasmo, saber y entender a las tareas de gobierno", ha remarcado Herrera antes de asumir que, por el contrario, no ha entregado al partido y a sus direcciones provinciales "la dedicación y el tiempo que necesitan y van a necesitar hasta 2019". Herrera ha insistido en que no es el día (por ayer) para "tomar o anunciar decisiones personales", pero sí ha desgranado una serie de "reflexiones" que deben tener en cuenta, quienes puedan optar a dirigir el partido y también quienes piensen que la misma persona debe asumir la presidencia del Ejecutivo y del PP de Castilla y León -para evitar la denominada bicefalia-.

El presidente dijo que por imperativo legal, "aunque quisiera", no podrá ser el candidato de su partido en las elecciones autonómicas de 2019 y ha reconocido que esta es "una circunstancia" en la que tiene que "pensar a la hora de continuar con determinadas responsabilidades".

Herrera se ha remitido a las fechas establecidas para presentar las precandidaturas, entre el 3 y el 10 de marzo, para "aquellos que se animen" a presentarse, y también en su caso para decidir finalmente si concurre o no, porque "es la misma fecha para todos". Será en ese momento cuando Herrera ha dicho que comunicará "responsablemente" sus "decisiones", que medita desde hace meses, tal y como ha ejemplificado con la relectura de su intervención ante el Comité Ejecutivo de enero de 2016 -con presencia de Rajoy-.

Herrera le ha pedido al coordinador general del PP y vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, y al vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, ambos presentes en la reunión, que trasladen al ámbito nacional de la formación que el PP-CyL es "un gran partido, que va a aprovechar la oportunidad", que va a seguir "siendo una referencia de orgullo para el PP" y para "ganar con mucho mejores resultados".

Tras escuchar a Herrera, Martínez Maíllo se ha mostrado "prudente" y "respetuoso" con los tiempos y con la figura de Juan Vicente Herrera, en cuanto a su continuidad como presidente no sólo del Ejecutivo autonómico sino también del PP regional.

Preguntado por si, a su juicio, Herrera ha sugerido al PP que busque un sustituto para la presidencia autonómica de su partido, Martínez Maíllo ha manifestado que a él no le ha trasladado esa reflexión.

"No soy quien para interpretar lo que ha afirmado" Herrera, ha manifestado el coordinador general del PP, quien afirmó que lo que sí ha especificado es que a partir de 2019 no va a ser candidato a la titularidad del Gobierno regional.

Sobre la organización del XIII Congreso Autonómico del PP, que presidirá el procurador vallisoletano Raúl de la Hoz, el alcalde de León, Antonio Silván, ha sido encargado de coordinar la Ponencia Política y de Estatutos; el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, la Económica y de Administración Territorial; y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, la Ponencia Social.