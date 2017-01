Herrera sobre su reelección como líder del PP: "No hay nada descartado"

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, no descarta presentarse a la reelección como presidente del Partido Popular de Castilla y León en el congreso regional que el partido celebrará el próximo mes de abril. "En este momento no hay nada absolutamente descartado", afirmó Herrera en una entrevista concedida ayer por la mañana al programa de Onda Cero "Más que uno", en la que sí que dejó claro que no será candidato a la Presidencia de la Junta en 2019.

Además, Herrera se mostró convencido de que la Conferencia de Presidentes de hoy se cerrará con importantes acuerdos después de la voluntad que los distintos ejecutivos autonómicos están demostrando en los encuentros preparativos, a la vez que lamentó la ausencia anunciada por la Generalitat Catalana.

El presidente de la Junta también se pronunció a favor de abrir en este foro el debate sobre la reforma de la Constitución para dar al Senado un protagonismo territorial y que así "tenga algún sentido". No obstante, el presidente de la Junta defendió la validez del actual modelo autonómico y planteó "profundizar" sobre la base de este "autonomismo útil y cooperativo".

El presidente de la Junta espera que en la Conferencia de Presidentes se logre el acuerdo de evaluar y reformar el actual sistema de financiación autonómico para incorporar el gasto de la Dependencia, valorar adecuadamente la deriva del gasto sanitario, "el principal problema financiero que tenemos las comunidades" y revisar la financiación local. Además, Herrera reclamó un pacto estatal por la educación en el que estén presentes las autonomías, y resaltó que también se debe abordar la despoblación, "un problema estructural y coyuntural al mismo tiempo" y muy grave en Castilla y León, "donde la recuperación económica aún no nos permite tener saldos migratorios positivos. Siguen siendo más las persona que salen a buscar oportunidades que las que entrar", aseveró.

Además, al ser preguntado sobre sus declaraciones tras las elecciones autonómicas de 2015 en las que recomendó a Rajoy "mirarse al espejo", Herrera reconoció que, aunque en otros partidos no han hecho bien, en las últimas dos elecciones generales se ha demostrado que Rajoy ha sido quien mejor ha interpretado el deseo de lo españoles.

Por otro lado, el XIII Congreso del Partido Popular de Castilla y León se celebrará el día 1 de abril en la ciudad de Valladolid, según acordó ayer el Comité Ejecutivo Nacional, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, cuya decisión será ratificada en breve por la Junta Directiva Regional, según informaron a Ical fuentes populares.

Será después del congreso nacional, previsto para los días 10, 11 y 12 de febrero, cuando se convoque la Junta Directiva del PP de Castilla y León para ratificar la fecha acordada ayer por el Comité Ejecutivo Nacional. El partido decidió que los congresos autonómicos se celebraran en las dos últimas semanas de marzo y la primera de abril.