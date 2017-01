Herrera pide un pacto territorial por la educación con el consenso de las regiones

El presidente del PP en Castilla y León y de la Junta. Juan Vicente Herrera, reclamó ayer un pacto territorial por la educación, no sólo político, social o parlamentario, con una ley consensuada con las comunidades autónomas que gestionan esta competencia y subrayó que el modelo educativo de la comunidad es un hecho diferencial como autonomía.

Herrera repasó, en la ponencia de educación que se debatirá en el próximo congreso del PP y de la que es uno de sus redactores, el modelo propio educativo de Castilla y León y los elementos que consideró que han contribuido al éxito y los resultados otorgados en las evaluaciones externas, entre ellos el informe PISA de 2015, en el que obtuvo los mejores resultados de España.

Tras pedir a los miembros de su partido que presenten enmiendas para enriquecer la ponencia y considerar que el Informe PISA debe ser motivo de "orgullo" de la comunidad, abogó por promover un pacto de estado sobre la educación, cuyo protagonismo esté en la comunidad educativa, pero reclamó que ese acuerdo no sólo sea político, social o parlamentario, sino que se dé voz a las autonomías. "Un pacto territorial en el que la futura ley busque el consenso de las autonomías" al ser éstas las que tienen la competencia y el desarrollo normativo, expresó el presidente de la Junta, que añadió que en la Conferencia de Presidentes de la próxima semana defenderá la "interrelación" entre la educación y la financiación autonómica en el sistema del estado autonómico.

Junto al pacto por la educación, del que afirmó que tiene que estar alejado de la "disputa partidista" y en el que los "niños no sean rehenes de cuitas partidistas", Herrera apostó por potenciar la calidad, equidad y empleabilidad. "La calidad sin equidad es elitismo", aseguró, para añadir que si la educación no está ligada al empleo no tendrá calidad ni será equitativa. El presidente de la Junta manifestó que en las aportaciones a la ponencia de educación, que han realizado de manera "apasionante" desde la experiencia, la gestión de estos años de gobierno y los resultados, no han pretendido "dar lecciones", pero sí insistió en ligar el modelo autonómico con la calidad de los servicios públicos y en que su defensa no pertenece sólo a quienes tienen un "carné colorado". "La educación es el pilar básico del presente y el futuro", aseveró, para desgranar algunas de las propuestas que se recogen en la ponencia como potenciar el rendimiento escolar para evitar el abandono, el protagonismo de los profesores, la mejora de las infraestructuras en línea con la recuperación económica, la innovación tecnológica, el bilingüismo o la apuesta por la formación profesional dual.