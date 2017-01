Valladolid prepara la llegada de 20.000 moteros de Pingüinos el fin de semana

La ciudad de Valladolid se prepara para acoger esta semana a los 20.000 moteros que espera la organización de Pingüinos, y para la que el operativo de seguridad será similar a otros años, según se ha desvelado hoy tras la junta de seguridad que determina cuántos agentes vigilarán el tráfico estos días.

"Lo único que va a cambiar es que el control se establecerá en la rotonda de Puenteduero y lo demás será todo igual que siempre, con la esperanza de superar las cifras previstas, ya que parece que no va a llover y que hará un tiempo seco y frío, que es el más propicio para esta concentración", ha subrayado ante los periodistas el alcalde, Óscar Puente.

El subdelegado del Gobierno en Castilla y León, Luis Antonio Gómez Iglesias, ha asegurado que las fuerzas de seguridad estarán "muy alerta" durante todo el fin de semana ante la posible llegada de esos 20.000 motoristas y para evitar, sobre todo, problemas de circulación. "Hay que compaginar la seguridad con la vialidad, hacerlo de manera coordinada para no quebrantar la fluidez en el tráfico", ha manifestado el subdelegado, quien no ha precisado el número de efectivos que se movilizarán.

Por otro lado, la concentración invernal "Motauros", que acogerá el Área de Valdegalindo de Tordesillas (Valladolid) del 19 al 22 de enero, confía en superar los 13.000 participantes de su anterior edición, ya que cuenta con "un público fiel que suele repetir año tras año". Así lo ha indicado el presidente del Motoclub Tordesillas, organizador del evento, Juan Carlos Ruiz, quien ha recordado que en 2016 "también se celebró la Fiesta de la Moto y la concentración en Cantalejo de La Leyenda Continúa y casi se alcanzaron los 14.000 participantes".



Este año Motauros, que llega a su decimoséptima edición, contará con el piloto de Moto GP, Julián Simón, como padrino, y con la presencia de la segunda española que ha disputado un mundial, Ana Carrasco, y el campeón de la Copa Dani Rivas, Pablo Olivares, de tan solo 8 años. Todos ellos intervendrán en distintas actividades de la concentración como el desfile de antorchas del sábado 21 de enero.



Aunque aún faltan diez días para que se inicie la concentración, Santiago Rivas, conocido como el "motero solitario", ya acampa en la zona habilitada en Tordesillas en la que, como cada año, se han introducido algunas novedades para "seguir mejorando las condiciones y hacer que los aficionados se sientan más cómodos aun".



En esta ocasión "se ha cambiado el lugar donde se registran las entradas de los inscritos y se ha ampliado, para contar con más espacio y hacerlo más vistoso y para organizar mejor el aparcamiento", ha indicado Ruiz, quien ha asegurado que " las plazas hosteleras están completas desde hace tiempo". Asimismo, se ha apostado por "seguir mejorando el control y la seguridad de la zona de acampada y, al igual que el pasado año, se dispondrá de más de 400.000 kilos de leña", para todo lo cual se ha contado con un presupuesto superior a los 260.000 euros.



Las actuaciones musicales serán uno de los puntos fuertes de "Motauros", con grupos como "Maquia", "Cruce de Caminos", "Siniestro Total", "Pedrá", que rendirá tributo a Extremoduro, o "Maldita Juliette", que lo hará a Platero y Tú, entre otras. También se realizará la ya tradicional excursión turística en moto, este año, a la localidad de Toro (Zamora), donde los asistentes disfrutarán con la actuación acrobática de Stunt a cargo de Plácido José Pérez, de exhibiciones 666.



La inscripción se puede realizar vía Internet, en la taquilla virtual de Motauros, por 23 euros, que incluyen la entrada a la zona de acampada, desayunos, cena del viernes, comida del sábado, caldos calientes todos los días de la concentración, excursión con aperitivo, conciertos, entrada al Bike Show, y sorteo de regalos, entre ellos una motocicleta