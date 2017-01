Cecale expresa su optimismo sobre la evolución económica de la autonomía

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) "es ya optimista" al echar la mirada atrás "tanto en lo acontecido" el año que acaba de terminar, como en las previsiones económicas para 2017. La patronal reconoce un cierto "ralentí" los últimos meses del año y advierte de que las tendencias de la recuperación "requieren ser apuntaladas y no olvidar cuáles han sido las medidas que han permitido estos avances necesarios pero que aún no son suficientes". Cecale recuerda que la mejoría que experimenta la economía "no ha sido baladí" y remarca que "ha tenido un importante costo económico y social que se ha de tener muy presente".

"La llegada a esta cierta mejoría de la posición financiera de las empresas -aunque todavía no se han recuperado los niveles de rentabilidad anteriores a la crisis-, el descenso de la aún elevada tasa de paro y el proceso de creación de empleo en el que ya estamos inmersos son hechos y deben pasar a ser evidencias", recalcan fuentes empresariales. Los empresarios de Castilla y León aseguran que el PIB avanza a "buen ritmo, nutrido por aumento de los pedidos y la producción, así como por el número de compañías creadas" pero constata que esta positiva evolución no tiene el mismo reflejo en los años de permanencia de las actividades, ya que son "numerosas las que a partir de los dieciocho meses tristemente tienen que echar el cierre".

En este contexto, responsables de Cecale hacen una llamada a los poderes políticos para que "avancen en alcanzar acuerdos, legislen y sin retroactividad y no generen más incertidumbre".

Cecale asume que es importante reducir el déficit público, pero "no a costa del esfuerzo económico de las unidades productivas, como va a ser la reciente aprobación de una subida de la ya elevada presión fiscal empresarial". La confederación entiende que es preciso "avanzar en la generación de un ecosistema que permita poner en valor las fortalezas que tiene el tejido empresarial".