C's amenaza con "romper la relación con el PP", si no echan a corruptos a tiempo

El líder de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, amenazó ayer con "romper cualquier tipo de relación con el PP" si se repite lo ocurrido en Villacastín (Segovia) en materia de regeneración democrática, ya que no han expulsado "a tiempo" al regidor condenado por prevaricación. En una rueda de prensa convocada en la nueva sede autonómica de Ciudadanos, Fuentes ha argumentado que utilizarán el caso de Villacastín, en el que considera que el PP de Castilla y León y su presidente Juan Vicente Herrera no han actuado como acordaron para expulsar al regidor cuando fue juzgado por un delito de corrupción, para "futuras negociaciones".

En su opinión, en este punto Ciudadanos "no da por cumplido el acuerdo de regeneración política con el PP" porque "no ha hecho nada por cumplir" y, en consecuencia, ha anunciado que tomarán "medidas para que no vuelva a suceder".

Por otro lado, Luis Fuentes, reclamó ayer al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que "aprenda a negociar" con los propios de su partido primero y después con la oposición y consideró que cada vez que se han enfrentado con los miembros del Gobierno "solo han traído calamidades" para la comunidad.

Fuentes se refirió así a la reunión el próximo martes entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para abordar asuntos de la "agenda política".