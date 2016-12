Del Olmo reprocha a Montoro la desinformación sobre las entregas a cuenta

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, lamentó ayer que el Ministerio de Hacienda no facilite a las comunidades autónomas las cantidades que transferirá en concepto de entregas a cuenta ya que sin ese dato "no podemos hacer los presupuestos". Sin embargo, valoró como "un paso importante" hacia ese objetivo la aprobación ayer por la tarde, por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la senda de estabilidad para los próximos años que contempla unas cifras de déficit y deuda públicos simétricas para todas las comunidades. "En estos momentos no podemos hacer los presupuestos porque las entregas a cuenta provisionales que nos han presentado han evolucionado muy mal y no podemos en estos momentos presentar nuestras cuentas a las Cortes", manifestó Del Olmo al término de la reunión entre las comunidades autónomas y el Gobierno.