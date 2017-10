El truco para devolver el blanco a las deportivas de tela que revoluciona Twitter

Más de 300.000 mil "me gusta" y casi 100.000 retweets. Este es el alcance de la publicación de una joven de Dallas (Texas) en Twitter en la que desveló su truco para limpiar las conocidas zapatillas deportivas Converse para dejarlas como el primer día.



Los pasos a seguir para dejar limpias las Converse comienzan por mezclar una parte de bicarbonato por 1,5 partes de detergente y frotar con un cepillo de dientes viejo la tela de las deportivas. Este ungüento hay que dejarlo actuar durante un rato y después aclararlo y lavar los zapatos en un programa normal de la lavadora. Por último, hay que aplicar polvos talco para reforzar el efecto blanqueador y dejar secar al sol.



Como muestra de que esta "receta" funciona la joven adjunta una foto del antes y el después que, sin duda, ha impactado a los internautas que no han dudado en compartir la publicación de forma masiva.





ok rinse shoes, mix 1:1.5 of baking soda & detergent, scrub w toothbrush, let it sit for a while, rinse, put in washer, baby powder/dry?? https://t.co/D5Skp5ha3x