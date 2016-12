El peor 'Mannequin Challenge' de la historia se hace en Sevilla

Seguro que a estas alturas del año ya sabes lo que es un 'Mannequin Challenge'. Es más, seguro que has visto un montón de ellos, o incluso has participado en alguno. Normal, ya que de esta moda han participado cantantes, políticos, deportistas y celebridades de todo el mundo, además de miles de personas anónimas. Muchos vídeos se han hecho virales por hacer este divertido reto. Lo lógico es que se hagan virales porque se ha hecho un vídeo muy bueno, ¿verdad?. Pues este que vas a ver a continuación es por todo lo contrario.



Es, probablemente, el peor 'Mannequin Challenge' de la historia, y se hizo aquí, en España, más concretamente en Sevilla. Lo hizo la ya afamada en las redes familia de Dolores.







El peor mannequin challenge de la historia. pic.twitter.com/oSueJKbqP3 ? kanouted10s (@kanouted10S) 8 de diciembre de 2016

Dolores, que no sabía de dónde venía este reto ni por qué se hace, ni nada de nada, intentó hacerlo junto al resto de su familia, que no dejaba de abroncarla cuando se movía. Lo cierto es que es uno de los vídeos más divertidos de este tipo.El reto sale mal, es verdad, pero hace que sea adorable, tanto Dolores como su familila. Eso sí, disfrutaron de una buena comida en familia en la azotea del edificio. Seguid comiendo en familia y no cambiéis, ¡sois geniales!