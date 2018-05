"Rastreador" muestra sus credenciales

"Bravo y bondadoso, un toro con humildad, no quiere coger a nadie, lo hace todo como lo tienen que hacer los toros bravos". Así define Francisco Medina Aranda, ganadero propietario de la ganadería "El Montecillo", al toro que protagonizará este año la carrera del enmaromado, el próximo día 30 de mayor. "Rastreador", un cuatreño de 560 kilos de peso, "va a ser un toro grandioso, no es por chulería, sino porque así lo siento y el padre que tiene es el más bravo que existe en la ganadería". Son palabras de Medina Aranda, extraídas del vídeo de presentación de las as reses que protagonizarán este año los distintos espectáculos taurinos de la Semana Grande de este año.

El vídeo se presentó en la noche del viernes en el Teatro Reina Sofía, con la concejala de Fiestas, Patricia Martín, como presentadora del evento y un escenario lleno de simbología para esta ciudad. En él se recreó una imagen del toril, del que salía la cabeza de "Razonador" el enmaromado del pasado año, naturalizada y cedida para la ocasión por Javier Justel.

Las Asociación Benaventana del Toro Enmaromado y Gente del Toro presentaron sendos vídeos. Uno promocional de la ciudad y el otro de las escuelas taurinas. Le siguió después la presentación de los Toros del Cajón de los Condes Duque, de Charamandanga. Dos astados, "Alkariko", de la ganadería Jara del Retamar, y "Jamonero", de la ganadería Enrique Serrano. Esta vez los toros del cajón serán en la tarde del viernes, 1 de junio, a las 18:30 horas.

También No Te Embales presentó su Vaca de la Sangría, "Aseada" y se presentaron ocho novillos de Cayetano Muñoz para los encierros.

Llegó después el momento de la presentación de los protagonistas. Los dos toritos del alba, el del miércoles "Hacendero" y el del sábado "Bohemio" y la esperada presentación del toro en la finca del Montecillo. No faltaron los aplausos y vítores en la presentación del vídeo.