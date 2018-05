La colección de Nicasio Rodríguez se entregará al Museo de Zamora

"Es momento de reconocer que Benavente sigue siendo la única ciudad de todo el país que no tiene un museo entendido como servicio, un servicio más de la ciudadanía. Como no hay museo en Benavente esas piezas de la colección de Nicasio Rodríguez tienen que ser llevadas al Museo de Zamora y al Museo de León, donde ya hay depositadas algunas de ellas desde 1994. Ese mismo año se intentó llevar un depósito al Museo de Zamora y no fue posible". Así lamentaba el presidente del Centro de Estudios Benaventanos (CEB) Ledo del Pozo, Fernando Regueras, el futuro inmediato de las casi dos mil piezas arqueológicas custodiadas en el Centro Cultural Soledad González. Fue durante la presentación de la exposición prevista para el próximo día 12 de las piezas más emblemáticas de las recogidas por el benaventano Nicasio Rodríguez.

Aunque reconoció también que "lo primero, después de tantos años, es decir que hoy es un día de enhorabuena. Nicasio Rodríguez murió en 2002 y el acuerdo de comodato con Ledo del Pozo se firmó con los hijos en el 2005 y estamos en el 2018 y, por fin, nos encontramos un Ayuntamiento que ha tenido la sensibilidad de convertir este proyecto en realidad", explicó Regueras quien hizo hincapié en que la falta de voluntad política es lo que ha retrasado en el tiempo la exposición de la colección de Nicasio Rodríguez.

El próximo día 12 se firmará el acta de entrega de la colección por parte de los hijos al Ayuntamiento y, una vez que finalice la exposición, se hará el acta de entrega para que la colección esté en el museo más cercano. Las expectativas están puestas en que "si finalmente se consigue lo que en el papel existe desde 27 de enero de 2005, el museo de Benavente, yo creo que estas piezas que se van al Museo de Zamora podrían revertir aquí y formar parte de esa sección arqueológica que correspondiese a ese museo de Benavente", señaló Regueras.

La exposición "no es una exposición arqueológica, es una exposición de recuperación personal de la figura de Nicasio Rodríguez Morán, un ciudadano modesto de Benavente. Fue migrante en Alemania y allí cogió el gusto por la Arqueología y cuando volvió en al año 1969 se dedicaba a recoger piezas. La particularidad de esta colección es que nunca especuló con ella".

La concejala de Cultura, Marian Martínez, señaló la disposición de este Equipo de Gobierno para cumplir con una deuda histórica con los hijos de Nicasio Rodríguez. Agradeció también la labor de Ledo del Pozo y su apoyo económico puesto que se ha estimado un presupuesto de 15.000 euros, de los que 9.000 los pone el Ayuntamiento y el resto el Centro de Estudios Benaventanos.