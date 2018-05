IU llama a la movilización para reivindicar trabajo digno y de calidad

Este 1º de mayo, Izquierda Unida de Castilla y León llama a la movilización "para llenar las calles de trabajadores y trabajadoras en una jornada de celebración y reivindicación del derecho al trabajo digno y de calidad. Es el día de la clase obrera, de la conmemoración de su lucha histórica por la conquista y defensa de sus derechos".

IU explica que "en Castilla y León venimos sufriendo en los últimos años una continua sangría: nuestras y nuestros jóvenes tienen que buscarse el trabajo y la vida fuera de nuestras fronteras, porque aquí no se les ofrece futuro alguno. Solo paro y precariedad". Es por lo que reivindica "también el derecho a quedarse. El derecho a un trabajo digno en nuestra Comunidad, derecho que el gobierno del partido popular, tras más de 40 años gobernando esta Comunidad Autónoma no solo no ha garantizado, sino que está fomentando la despoblación y el abandono de nuestra tierra por quienes nacieron aquí y desean quedarse pero no pueden por falta de oportunidades laborales dignas".

Denuncia también "las restricciones a la libertad de expresión, de opinión, a los derechos de manifestación y de huelga que son impuestas de forma coordinada por la acción legislativa del Gobierno del PP y Ciudadanos".