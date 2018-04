El PP pide cambiar el PGOU para que la calle Zafra no la paguen los dueños del suelo

El Partido Popular propuso ayer modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Benavente (PGOUB) para que el desarrollo del vial de las calles Catalanas y Zafra sea costeado únicamente por el Ayuntamiento de Benavente, evitando así el copago de la urbanización, valorada en 40.000 euros, a los propietarios mayoritarios de los terrenos que integran la Unidad de Actuación "El Tejar II"

El tercer portavoz del PP en el Ayuntamiento de Benavente, Manuel Vega, citó el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para recordar que en suelo urbanizable no consolidado las cargas de la urbanización han de repartirse entre todos los propietarios, un extremo que ya contemplaban los técnicos del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Benavente antes de la expropiación, cuyo proyecto se aprobó por la Junta de Gobierno Local el pasado viernes.

Vega y el PP interpretan que al llevar a cabo la expropiación de parte de una finca privada de la unidad de actuación el Ayuntamiento entrará a formar parte del desarrollo como propietario pero solo aportará una parte mínima del coste de urbanización de la calles (los 40.000 euros), cuyo carga se repartirá proporcionalmente de acuerdo con la superficie de cada propietario. "Yo invito y tu pagas", dijo Vega aludiendo a la acción expropiatoria del Ayuntamiento.

Sin embargo lo cierto es que aunque el Ayuntamiento no expropiara parte de la finca privada contigua para desarrollar por interes general el vial contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana y por contra se llevara a efecto el estudio de detalle con todos los parabienes, la carga sería distribuida igualmente entre todos los propietarios porque el Ayuntamiento ya es propietario de pleno derecho de parte del vial de la calle Catalanas. Por otra parte, este es el mecanismo reglado para el desarrollo de unidades de actuación como "El Tejar II", sea cual sea la vía utilizada. De hecho, solo en el caso de sistemas generales, el Ayuntamiento está obligado a asumir íntegramente el coste de la urbanización de los viales.

Vega, que aseguró que el PP está de acuerdo con la expropiación, propuso que una vez consumada esta se hiciera una "extracción" de la finca resultante de forma que el Ayuntamiento pagara en solitario la urbanización de la calle, lo que equivaldría a equiparar un vial normal a un vial de sistema general que sería costeado únicamente con el dinero de todos los contribuyentes benaventanos.

El portavoz popular trufó su propuesta con críticas al equipo de Gobierno por no haber, dijo, negociado con los propietarios, pese a que el estudio de detalle presentado por estos fue rechazado imperativamente por los técnicos por inviable, al comprobarse que las cesiones públicas obligatorias estaban situadas en dos zonas de cuestos, extremo en el que Vega no quiso entrar cuando se le preguntó que hubiera hecho un Gobierno del PP.

El concejal popular tampoco aclaró porque en los ocho años de gobiernos locales del PP no se llevó a cabo esta propuesta que plantean ahora, y por contra si se actuó urbanizando la finca expropiada pavimentándola pese a ser privada y después de haber reiterado en dos ocasiones al menos a la entonces oposición socialista que no se podía actuar en la zona debido a que la parcela no era de titularidad pública.

Vega vinculó también esta expropiación a la de la calle Lagares y reprochó al equipo de Gobierno del PSOE e IU que pagaran 80.000 euros por las tres fincas cuando "podían haber comprado la casa del número 2 por 68.000 sin expropiación". Según Vega el PP ofreció a la propietaria una permuta de la zona expropiable en Lagares por un terreno en la Cuesta del Río tasada en unos 30.000 euros, propuesta que la propietaria rechazó. El PP tampoco aplicó esta propuesta con la que critica ahora a sus sucesores. En este asuntoel Gobierno de PSOE IU ha reiterado en varias ocasiones a este periódico que la propiedad pidió 100.000 euros por la zona expropiada y que finalmente se avino a aceptar la oferta municipal de 80.000 euros.