Nuevos actos vandálicos obligan a aumentar la vigilancia policial

El vandalismo no cesa en Benavente. Son numerosas las denuncias públicas que en los últimos meses ha realizado la Concejalía de Medio Ambiente apelando al civismo y a la colaboración ciudadano, pero los actos contra el mobiliario urbano y as zonas verdes no cesan. La Concejalía vuelve a informar de los daños que se han vuelto a ocasionar en la zona del Prado de las Pavas. "Los últimos detectados tienen como víctimas varios cipreses del laberinto, partidos y arrancados", explica el concejal del área, Manuel Burón. "Este tipo de comportamientos, además de carecer de sentido, conllevan un importante gasto económico a las arcas municipales en tareas de reposición y suponen un atentado directo contra nuestro medio más cercano", añade.

Además, se están llevando a cabo labores de limpieza de pintadas y grafitis en las instalaciones del parque infantil del Camino de Castropepe. Estos trabajos se han realizado con productos químicos específicos y han involucrado a varios operarios del servicio de limpieza que, han dedicado muchas horas a este cometido. Dichas labores de limpieza se extenderán a otros parques y zonas de la ciudad como la subida al Parador. "Trabajos que suponen, además de restaurar el deterioro visual de la zona, un importante coste a las arcas municipales, para tratar de reponer los espacios comunes a su estado habitual", señala.

La Concejalía recuerda que cada año, entre gastos por destrozos en mobiliario urbano y jardines, así como la reposición y las horas que emplean los operarios municipales (que por tal motivo no dedican ese tiempo a otras necesidades en la ciudad), suponen unos gastos estimados entre 50.000 euros y 60.000 euros. "Gastos que pagamos todos los benaventanos".

Una vez más, la Concejalía apela al civismo para que este tipo de conductas vandálicas tengan respuesta tanto a nivel municipal como a nivel familiar, "recordando que, además de las campañas institucionales que puedan hacerse, la educación cívica se debe enseñar y aprender en el propio núcleo familiar". Además, "dada la cadencia de este tipo de acciones, no se descarta la sospecha que pueda tratarse de actos vandálicos orquestados" y reclama mayor presencia policial en las zonas en las que son recurrentes los actos incívicos.

Asegura que ,a demás, se seguirán persiguiendo y sancionando con contundencia este tipo de acciones, tipificadas como "graves" en la ordenanza municipal cívica.