700 estudiantes de Primaria y Secundaria disfrutan de teatro en inglés en el Reina Sofía

Casi setecientos alumnos disfrutarán entre ayer y hoy en el Teatro Reina Sofía de teatro en inglés. Alumnos de seis centros de Benavente y otros tres de la comarca participan activamente, junto con actores nativos ingleses, de la compañía Forum Theatre and Education, en dos obras de teatro, adaptadas a diferentes niveles. "The teeth, the mouse and the monster", los alumnos de Primaria y "New York, New Delhi", para los alumnos de Secundaria. Las escenas contaron con el humor, las canciones y la participación de voluntarios del público que lograron mantener la atención de los alumnos.