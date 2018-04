Vestidos de película

La indumentaria es una de las herramientas indispensable para identificación de un personaje de cine o un actor de teatro, pero también para hacer reconocible la época en la que se desarrolla la acción. Al menos así lo han entendido los alumnos de la Universidad de la Experiencia de Benavente, que han contado en su aula con la presencia de Mario González, un joven de Toro, que ha participado en serie de televisión como "Carlos V, rey emperador" o "Isabel" en la realización del vestuario. González ha trasladado a estos alumnos su pasión por la costura.

"Yo soy aficionado a la costura. En casa me enseñaron a coser y yo tuve un poco ese gusto por coser. Además, me gusta la indumentaria tradicional y la restauración de piezas. Siempre he colaborado para grupos de carnaval o de teatro en Toro", explica el joven toresano. La charla dirigida a los alumnos de la UNEX le ha permitido explicar "lo que es el vestuario temático en una producción, tanto en cine, teatro o en el anuncio de un producto y no sólo mostrar lo que significa eso sino también cómo una persona normal y corriente puede llegar a hacer vestuario en una serie tan relevante como en las que he participado yo".

Para González lo importante es que "la gente aprenda a valorar el vestuario o una recreación a la hora de visionar una película o disfrutar de una obra de teatro. El vestuario es una parte muy importante, podemos decir incluso que en el caso de los actores, el vestuario es el 50% de los personajes".

Y es que la indumentaria del cine forma parte de la evolución del mismo. La recreación de las distintas épocas se hace gracias a la gran aportación de la indumentaria de los personajes. "Todo el mundo tiene en mente Drácula típico de Halloween, pero también el de la película de Drácula tan bien cuidado. Y no podemos olvidarnos del vestuario de los años 40 de Marilin o Gilda. Hoy en día, los jóvenes prefieren tener como referente series como "Sexo en Nueva York".

González acercó hasta el aula de la UNEX un boceto de una toca de "Juana de Loca, que yo les mandé para que vieran el trabajo para una serie y lo utilizamos en un teatro, en La Reina Juana". También les mostró a los alumnos "algunas piezas como el camisón blanco y dorado de Carlos V, en la serie, y tres telas que me proporcionaron. Pueden ver que es diferente la tela que les muestro aquí a lo que se ve en la serie. Los filtros, el color que le dan en la realización cambian por completo las telas". También acercó hasta Benavente "una camisa que es una copia de la que se hizo para Carlos V, sobre la que trabajamos en la serie".

La indumentaria sobre la que ha trabajado en las series de televisión han tenido en cuenta recreaciones de cuadros. "En la serie de Isabel te daban el cuadro y buscaban que fuera lo más similar posible. Para Isabel de Portugal, el modelo que se coge es el cuadro que Carlos V le manda hacer a Tiziano sobre la propia reina. Cuando ves la serie recuerdas el cuadro y al revés".