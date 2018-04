La jornada de equitación adaptada se reduce a una charla a discapacitados sobre terapias

La anunciada como una jornada de equitación adaptada, una de las actividades que se habían aplazado del fin de semana de La Veguilla, se ha reducido en la jornada de ayer a una charla ofrecida por la Asociación de Jinetes de Equitación de Trabajo de Castilla y León. La actividad, que comenzó pasadas las cinco de la tarde, no se llevó a cabo en la Plaza de Toros, tal y como se había anunciado, sino en una sala del recinto del antiguo mercado de ganados donde se dio cita a un grupo de personas con discapacidad. La jornada de terapias ecuestres no contó tampoco con ninguna terapia para estas personas. La organización explicó a través de una ponencia a los asistentes qué son las terapias ecuestres, en las que se utiliza el caballo y sus alrededores como ayuda para mejorar la calidad de vida de las personas con necesidades especiales. Una terapia que, según explicaron, permite trabajar de una manera lúdica y en muchos casos, inconsciente, diversas deficiencias y patologías. La charla se centró, a demás, en la figura del caballo, uno de los animales más inteligente y sensible, que lo hace muy adecuado para participar como asistente en las terapias, según explicaron. El contacto con el mundo de los caballos enriquece el proceso de rehabilitación de los pacientes.