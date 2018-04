El juez da la razón al Ayuntamiento contra el hostal que trazó un camino en zona verde

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zamora ha dado la razón al Ayuntamiento en contra de la sociedad Hostal Alameda en el caso que motivó la incoación de un expediente de restauración de la legalidad y de un expediente sancionador por la ejecución de un camino en una zona verde.

Aunque la demanda planteada por la empresa iba contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por inadmitir la solicitud de declaración de oficio de la nulidad de pleno derecho del decreto que ordenó la restauración de la legalidad urbanística, la magistrada entra a fondo en el asunto y determina que el Consistorio benaventano obró de conformidad con la normativa.

El recurso de Hostal Alameda pidió en su recurso que todas la resoluciones municipales fueran declararan nulas de pleno derecho, revocadas y dejadas sin efectos, ya que sobre el terreno en que la empresa hizo el acceso a su aparcamiento "no sólo no es de propiedad privada sino que además existe un derecho de paso"; porque se habría vulnerado el derecho a la igualdad al no haberse desarrollado la Unidad de Actuación a la que pertenecen sus parcelas, privándosele de su derecho de acceso a la misma; porque por este motivo habría sido objeto de una discriminación negativa; porque las obras ya habrían estado terminadas cuando se acordó la paralización; porque las resoluciones recurridas adolecen de falta de motivación; porque no cabe la imposición de multa alguna al no haberse cometido infracción alguna; y porque se habría causado indefensión al incoarse los expedientes de restauración de la legalidad urbanística y sancionador.

La magistrada rechaza los siete motivos del recurso, recuerda a la empresa que no recurrió ni el expediente de restauración de la legalidad ni el sancionador, rechaza la existencia de nulidad en los acuerdos municipales, y le impone las costas judiciales. En la sentencia, recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la magistrada detalla que el expediente municipal fue tramitado de conformidad con la ley a partir de la constatación por la Policía Local de que se había rellenado, explanado y compactado una finca sin autorización municipal, razón por la que se ordenó la paralización de las obras. Lejos de hacerlo, la empresa realizó un camino en una zona verde, lo que volvió a constatar la Policía Local y motivó una orden inmediata de paralización de los trabajos y el precinto de la zona. "Difícilmente puede sostener la mercantil recurrente que desconocía las actuaciones administrativas realizadas hasta ese momento; y ello cuando había quebrantado el precinto", razona la juez.

Además, abunda la resolución, todas las solicitudes de obra menor (declaración responsable de obras) de la empresa son posteriores, razón por la cual - además de porque la obra está realizada sobre zona verde, calificada por el planeamiento como espacio libre público- los trabajos realizados se declararon ilegalizables e incompatibles con el planeamiento municipal. Debido a ello no existe ninguna infracción de nulidad que genere indefensión y que lleve a la revisión del acuerdo del Pleno.

El resto de alegaciones plantadas por la empresa en el recurso se también se han rechazado "por genéricas e inconcretas".