Ledo del Pozo traduce un libro sobre los beatos de Tábara para la edición realizada por la Universidad de Amsterdan

El Centro de Estudios Benaventanos (CEB) Ledo del Pozo realiza la traducción al castellano y edición de parte de la publicación "Visions of the end in medieval Spain: catalogue of illustrated beatus commentaries on the apocalyse and Study of the Geneva Beatus". Concretamente la parte de los beatos de Tábara. Para ello cuenta con los permisos de la Universidad de Amsterdan, que lo editó en 2017, de la familia de John Williams y de la autora Therese Martin.