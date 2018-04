Personal niega "espionaje" a un trabajador y rechaza la queja del PP

El Ayuntamiento de Benavente sale al paso de las críticas hechas públicas por el PP de haber contratado una empresa de espionaje para hacer seguimiento a un trabajador municipal, basándose en una factura pagada ene l año 2016 por la institución a una empresa de Salamanca, y denuncia "la falsedad de las acusaciones, el Ayuntamiento no ha espiado a ningún trabajador". El concejal de Personal salió ayer al paso de las acusaciones y aseguró que "el Ayuntamiento no ha espiado a un trabajador porque eso es un delito. Si el PP puede acreditar que se ha espiado que acuda directamente a la Fiscalía para denunciar los hechos. Lo que sí ha hecho el Ayuntamiento, ante la existencia de sospechas razonables, es verificar que no estaba produciendo un fraude laboral. Yo lo ha hecho no sólo por una cuestión de voluntad política, sino porque es una obligación y no hacerlo supondría una dejación de funciones. Esta labor la hemos hecho y la seguiremos haciendo como es nuestra obligación de gestores de lo público".

Jesús Nieto aseguró primero en rueda de prensa, y después lo hizo el Ayuntamiento a través de un comunicado que "el Ayuntamiento ha hecho lo que la ciudadanía espera de él: velar porque los trabajadores cumplan con sus obligaciones y evitar la posible comisión de fraudes".

Nieto, ante lo que considera "gravísimas acusaciones vertidas por el PP", que insinuó también el espionaje a empresas de la ciudad y otros trabajadores, reta públicamente al presidente del partido, Juan Dúo y al resto de concejales del PP "que lo demuestren inmediatamente y, si no pueden hacerlo, les exigimos una rectificación pública y la renuncia a sus cargos de concejales de este Ayuntamiento porque ningún responsable político municipal puede seguir desempeñando sus tareas intoxicando a la población con informaciones falsas, tendenciosas y calumniosas. Cada minuto que pase sin que exista aportación de pruebas o rectificación pública sobre sus acusaciones será una nueva losa de descrédito político, moral y personal de estos concejales".