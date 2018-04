Aprobadas las ordenanzas del bus urbano y el cementerio en un bronco Pleno municipal

Una de las votaciones en las que no hubo acuerdo.

Una de las votaciones en las que no hubo acuerdo. Foto E. P.

El pleno ordinario celebrado ayer en Benavente dejó sobre la mesa la tensa relación de la Corporación municipal, entre Equipo de Gobierno y oposición, que aprovecharon los turnos de intervención para echarse en cara casos de corrupción de los partidos a nivel nacional, para debatir durante todo el pleno asuntos que no estaban contemplados en el orden del día y en algunas ocasiones se llegó a faltar al respeto a unos y otros concejales y se recriminaron entre PSOE y PP "intentar confundir a los ciudadanos".

Uno de los momentos más broncos lo protagonizaron los concejales de IU, Manuel Burón, el del Partido Popular, Manuel Vega, y la concejala socialista, Sandra Veleda, cuando se debatía la resolución del recurso de reposición interpuesto por la empresa Aquona contra la aprobación definitiva del expediente de modificación del contrato de gestión. Un asunto que parecía un mero trámite pero en el que el PP llegó a cuestionar "la forma y no el fondo". De modo que Manuel Vega recordó que el informe presentado por el Ayuntamiento a la hora de valorar el importe de la modificación estaba elaborado por una asistencia técnica y no un técnico municipal.

Las apreciaciones de Vega no gustaron al concejal de IU que le advirtió que "procederemos a revisar las firmas de las obras del centro cívico, del carril bici, las pistas de pádel y los cuestos de la mota. Amenazas las mínimas y ninguna", para terminar preguntando al concejal del PP "usted para quién vendimia, para el Ayuntamiento o para una empresa privada". Y le acusó de dudar de los trabajadores municipales.

Vega, fuera del debate meramente contemplado en el punto del día, le recriminó que "no tengo nada que callar. Mis cuatro años lo he hecho todo con total transparencia de todo tipo. No vuelva a cuestionar mi trabajo ni mi honorabilidad. Si alguien duda de los trabajadores municipales es usted que contrata una asistencia técnica en lugar de hacerlo con alguno de los técnicos municipales", señaló.

No se quedó atrás la edil socialista, Sandra Veleda, quien acusó a Vega de "utilizar siempre los mismos argumentos, el que parece un charlatán es usted. Es cierto que tratan de confundir y confundir a los ciudadanos y soltar y soltar que algo quedará". No gustó a la bancada popular el calificativo hacia Vega.

El Pleno sirvió además para sacar adelante la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transporte público urbano en Benavente. Un servicio que, según los informes técnicos, se presenta como deficitario y que para los populares, al no considerarlo necesario, tendrían que sufragar los usuarios La concejal de Hacienda explicó que el déficit estimado se debe a que es un servicio nuevo. En este punto el PP se abstuvo.

Salió adelante la aprobación inicial de la ordenanza municipal del cementerio, que no contó con el apoyo del PP.