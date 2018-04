El PSOE pide a la Junta medidas para que las empresas colaboren con la FP Dual del León Felipe

El Grupo Socialista instará hoy a la Junta de Castilla y León en el seno de la Comisión de Educación de las Cortes a activar medidas que estimulen la colaboración de las empresas con los centros de enseñanza en el modelo de Formación Profesional Dual, y en concreto con la FP Dual del ciclo formativo superior de Administración y Finanzas del IES León Felipe de Benavente.

El procurador socialista por Zamora, José Ignacio Martín Benito, reclamará también al Gobierno regional que trabaje directamente con el profesorado de Ciclos de Formación Profesional en Benavente, para conseguir una mayor colaboración de las empresas en la Formación Profesional Dual.

El PSOE cambia así el contenido de la proposición no de ley que presentó en el mes de septiembre instando a la Junta a autorizar la Formación Profesional Dual para el ciclo superior de Administración y Finanzas que había solicitado el Departamento de Administrativo del IES benaventano, tras conocerse que esta autorización se produjo en el mes de octubre con vigencia hasta el curso académico 2019-2020.

Los socialistas mantienen por lo tanto la PNL pero la ajustan a la situación actual, a su juicio problemática. En concreto, argumentan que "está resultando muy difícil la colaboración de las empresas" y definden que "habría que preguntarse por qué no colaboran". "Tal vez -plantea- porque no les interese. Tal vez las empresas no entran porque no reciben subvenciones de la Junta"

De cualquier modo considera el PSOE que se hace necesaria "una mayor implicación por parte de la administración educativa de la Junta de Castilla y León", no dejando "solo al esfuerzo del Centro o del profesorado, que se siente como un agente desamparado, a la caza y captura de las empresas".

Creen los socialistas que paralelamente sería necesario aportar información directa a las empresas por parte de la Consejería de Educación, a través de los servicios de inspección, campañas informativas dirigidas tanto a las empresas como a los agentes económicos y sociales (organizaciones empresariales y sindicales); y, sobre todo, la adopción de medidas que hicieran más atractivo a las empresas la colaboración con la administración educativa, en este caso los centros de enseñanza de Benavente.