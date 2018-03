La solución al cruce de Los Salados pasa por establecer límites de velocidad

El subdelegado de Gobierno, Jerónimo García Bermejo, descartó ayer habilitar una rotonda en el cruce de los Salados, tal y como ha solicitado el Ayuntameinto de Benavente al Ministerio de Fomento. "Yo no soy partidario de que haya más rotondas. Independientemente de que estamos para ttrabajar por la segurdiad vial no es lo que nos debe mover. No es un punto negro, no ha habido accidentes de gravedad en ese tránsito y es una carretera nacional donde debe haber limitaciones de velocidad exigibles en el ámbito urbano", explicó. No se ha avanzado, sin embargo, en el compromiso de buscar alternativas a esa rotonda aunque Gardía señaló que "pasan por la regulación de la velocidad y una semaforización en ese punto. El tema es a ver quién pone los semáforos", añadió.

Tampoco hay avances en cuanto a una previsión de inicio de las obras del paso agrícola sobre la autovía en la zona de Castrogonzalo. Sigen en fase de modificación del proyecto para su ejecución.