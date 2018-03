Benavente conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, con un simbólico acto

El Ayuntamiento de Benavente decidió ayer unirse a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebro en esta edición bajo el lema de "Auténticos". Para ello, a la una y cuarto de la tarde, varios representantes municipales, varios trabajadores municipales y algunos vecinos se congregaron en la Plaza Mayor para realizar un simbólico acto con el que se ha querido dar visibilidad a las personas con síndrome de Down, y ser repartieron globos de color azul y amarillo, los colores que representan a las asociaciones de síndrome de Down. También se leyó un manifiesto de apoyo.