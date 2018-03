El PP vaticina que los cuestos de Honduras "también se caerán"

El PP dio a conocer ayer a los medios de comunicación el estado en el que se encuentran las obras de consolidación realizadas en los cuestos de Honduras que, según el concejal popular Manuel Vega, "hemos esperado los meses de lluvia porque sospechábamos que no estaban bien proyectadas ni ejecutadas estas obras y hemos comprobado que teníamos razón".

Critican los populares el proceso de contratación de la obra consignada en el presupuesto por 30.000 euros y que, según explica Vega, "se ajustó el proyecto a lo presupuestado en lugar de destinar el dinero que fuera necesario que como mínimo tendría que ser del doble". Además, añade que la obra ejecutada se ha realizado "mal" puesto que "no se ha hecho una escollera sino que se hace un muro de piedra y se rellena con tierra. El peso de esa tierra con las lluvias cae sobre el muro. La primera respuesta que ha habido con las primeras lluvias es que como el agua no está drenada, lo llegará a vencer. No digamos que mañana ni un mes, pero ese muro al final se va a caer".

En este sentido, el concejal recuerda que "tenemos experiencia de lo que ha pasado en los Cuestos de la Mota. Han hecho algo parecido a lo de la Mota. No se ha tenido en cuenta el peso sobre el muro y el muro se va a caer", insistió, añadiendo que "no es necesario ser ingeniero para verlo".

Asegura Vega que "facilitamos esta información a los ciudadanos para que sepan lo que está pasando. Creemos que ese muro de piedra se va a caer y desprender y volvemos a estar en la situación inicial" y advierte que "no todo es miel y dulzura, lo que desde el Ayuntamiento se tienen que explicar estas cosas. El Equipo de Gobierno lleva tres años en el Ayuntamiento. Desde el PP no decimos que las políticas que está llevando a cabo son mejor ni peor, son distintas. Este Equipo de Gobierno está a otras cosas, a tener obras ejecutadas para salir a final de este mandato diciendo que he hecho esto o lo otro. Solo quieren los postureos".