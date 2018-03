La tómbola

Hace tiempo escribí, hablando del azar, lo que Richard Wiseman nos viene a decir en su libro Nadie nace con suerte:" que la fortuna, es un producto de nuestro pensamiento y de nuestro comportamiento, una cualidad que podemos desarrollar".

No me lo creo, porque, entonces, proliferarían las escuelas donde nos enseñaran a ganar dinero. Ni tampoco que la fortuna favorezca a los osados.

El diccionario de la Real Academia la define como: "encadenamiento de los sucesos, considerado como fortuito o casual". Algo tan simple como estar en el lugar oportuno y en el momento oportuno. O, lo que es lo mismo, aplicar el principio que define la causalidad: que todo efecto siempre tiene una causa.

La pata de conejo, los rituales, el perejil bajo la imagen de San Pancracio, los exorcismos y amuletos, son simples supersticiones, objetos que se han convertido en portadores de suerte y a los que falsamente se les atribuyen poderes que atraen la fortuna.

¡Alea jacta est!, dice Seutonio que esclamó Julio Cesar antes de que éste cruzara el Rubicón. La suerte estaba echada, Con ese paso, se rebeló frente a la autoridad del Senado y dio comienzo la larga guerra civil contra Pompeyo y los optimates. No buscó la ayuda de la suerte porque había llegado a un punto sin retorno. Una decisión extrema que asumía, después de haberla meditado bastante.

Pero la suerte le favoreció acaso por la fe que en ella puso. La la suerte incluye la aplicación de las leyes de la probabilidad y la elusión de creencias acientíficas.

¿Se puede pensar que el plano espiritual puede influir en la suerte y que hay una relación entre fe y fortuna? Me gustaría creerlo.

La fe, ni mueve montañas ni nos hace más felices, ni cambia el rumbo de nuestro destino. La fe, para los cristianos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si creemos en ella es de forma voluntaria y no obliga a precepto alguno. Ya lo dejó muy claro el Padre Astete, del que nos obligaban a aprender su catecismo: fe, es creer lo que no vimos. Y ahí, con esa rotundidad, se acababa todo razonamiento posterior.

De las muchas curiosidades y fotografías que poseo, extraje el otro día una tan curiosa que me hizo sonreír y pensar.

La instantánea borrosa de una de las muchas tómbolas que nos visitaban a lo largo del año y que de buenas a primeras veíamos plantadas en la plaza de Santa María. Eran años difíciles de posguerra, de años de razonamiento y de cartillas que limitaban los bienes de consumo. De la hambruna y porque no decirlo, de la tuberculosis.

Eran la imagen viva de una España en blanco y negro en la que Matías Prats narraba con su peculiar sentido deportivo los partidos de la liga o Bobby Deglané, y su mágica voz, entretenía a las masas con su Cabalgata fin de semana. Tiempos en los que los hermanos Girón deleitaban a los taurinos benaventanos en las fiestas de septiembre o su Majestad el Viti hacía el paseíllo por un coso de adobe que una y otra vez remendaba, enfoscaba, pintaba y pulía el inolvidable Valentín Verbena, quien más tarde, enfajaba su oblonga tripa, para acometer la tarea de abrir los toriles o poner en manos de los subalternos el manojo de banderillas.

.Las tómbolas, como he dicho, llegaban en cualquier época del año. No estaban sujetas a ningún festejo, simplemente, uno se las encontraba como si siempre hubiesen estado allí rodeadas de su bullanguera musiquilla, de sus atractivas luces de colores. De su discurso fácil para atraer a la masa con sus atractivos slogans y el goloso engaño de aquellas tiras de diez números que alguien ponía en nuestras manos gratuitamente y que obligaban a permanecer quietos, sin agotar la paciencia, esperando que la suerte se fijara en uno.

Eran estanterías móviles, pequeños bazares, donde se podía encontrar de todo: cristalerías, muñecas, torres de cazuelas, de sartenes, cornucopias o falsos paisajes enmarcados con purpurinas. El animador que presentaba cada producto era tan hábil como nuestro Valentín, cuando a voz en grito, pregonaba por las esquinas los edictos del Ayuntamiento. Burla burlando, entre chistes, bromas y música de boleros, entretenían al personal con sus rifas de peponas o cachas de caramelo hasta que llegaba la hora de la verdad: el gran sorteo, el cajón sorpresa. Un cajón inmenso colgado en lo alto y del que nadie sabía su contenido.

Apenas notábamos el frio o si lo teníamos, nos apretábamos los unos contra los otros esperando la fortuna que nunca nos favorecía. Nadie protestaba por el tiempo invertido o perdido. Como si no se tuviera que madrugar al día siguiente. Llegado el momento, todo se convertía en un silencio expectante mientras giraban las tres ruletas. Cantado el número, el agraciado, esgrimía la tira premiada. Entonces se entraba en lo más entretenido de la noche, el juego de la subasta. Cachichi, el lotero, ofreciendo dinero a cambio de lo que hubiese en el interior del enorme cajón. El favorecido por la suerte, negándose a aceptarlo y ambos enzarzándose en un forcejeo hasta que, de mutuo acuerdo, fuera una cosa o la contraria, se entregaba el dinero acordado o se iba extrayendo cuanto había en el interior de la caja.

Terminado el sorteo, la gente, los congregados, nos íbamos disolviendo quedando de nuevo la plaza vacía y la tómbola cerrada hasta la noche siguiente.

Hoy también es tiempo de tómbolas, de rifas gratuitas, de sorteos mareantes sin cajones sorpresas, porque estos ya sabemos que no contienen nada.

Da pena ver cómo se desgañitan en las plazas, el ágora de todos, vendiendo un producto que no existe, pero en eso consiste su magia. Son los vendedores de humo. Los que dicen una cosa y hacen la contraria. Han aprendido a perfeccionar sus mentiras y engaños con los que intentan convencernos.

Dicen que el animal más tonto es la oveja, espero que no todos formemos parte de ese rebaño.