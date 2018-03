El compositor holandés Jacob de Haan dirigirá el sábado en el Reina Sofía a la banda de música Maestro Lupi que interpretará seis temas

La Banda de Música Maestro Lupi ofrecerá el sábado a las 20:30 horas un concierto bajo la batuta del compositor holandés Jacob de Haans, que según el director de la banda local, José López Cid "es el compositor para banda de música más importante del mundo con más de mil obras escritas para banda que se están interpretando desde mediados de los ochenta. Trabaja en todo el mundo, desde Australia, Eslovenia, Francia, Suiza, España, moviendo sus obra y como director invitado. A Benavente viene en sus dos facetas". López Cid explicó que "lo que buscamos es sorprender en cada concierto y optamos por seguir con esta iniciativa, en la línea de la realizada con David Rivas o Óscar Navarro". En esta ocasión, la banda trabajará con De Haan el viernes, con ensayo en la Casa de Cultura y el sábado lo harán en el teatro. En el concierto se interpretarán "Castrum alemorum", "Dakota", "Pacific dreams", "Diogenes", "The saint and the city" y "Queen of the dolomites".