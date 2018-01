La Diputación desestima el arreglo de caminos de Coomonte, Morales y Santa María

Foto M. A. C.

Un vecino de Coomonte, ayer, cruza por el camino que enlaza con Alija del Infantado (León). Foto M. A. C.

La Diputación ha resuelto desestimar actuaciones de mejora en caminos que fueron asfaltados hace décadas en los términos de Coomonte de la Vega, en Morales de Rey o en Santa María de la Vega.

La institución provincial ha desestimado las solicitudes de los respectivos ayuntamientos quienes presentaron alegaciones ante la resolución desfavorable de la convocatoria de acondicionamiento y refuerzo de caminos municipales cuya capa de rodadura esté compuesta por materiales bituminosos. Es decir, de los caminos que han contado con una primera pavimentación de asfaltado, y en no pocas ocasiones ha bacheado la propia Diputación.

La resolución del Área de Obras se acoge a una baremación al uso de la propia convocatoria y en base a ella se rechaza la petición del Ayuntamiento de Morales de Rey para acondicionar el trayecto viario que une Morales y Vecilla de la Polvorosa. Se trata esta de la antigua carretera que parte de la actual ZA-P-2551 de Pobladura a Morales y no la ZA-P-1511, como refieren en la Diputación. El argumento de la institución provincial para desestimar la solicitud se basa en superar en 55 metros los 300 de trayecto que figuran en la convocatoria. Una circunstancia por la que ayer la alcaldesa de Morales de Rey, Elsina Fernández, no dudó en aplicar los calificativos "vergonzoso" e "indignante", aduciendo por lo demás que "ese criterio tan riguroso no se puede entender, es una falta de sensibilidad de la Diputación ante las necesidades de los pueblos".

Otro tanto ocurre en el municipio de Coomonte de la Vega cuyo Ayuntamiento ha solicitado ya "en varias convocatorias", alegó el alcalde Magín Rebordinos, la ayuda para acondicionar el camino que une la localidad con Alija del Infantado, en la vecina provincia leonesa. En este caso, la Diputación aduce que el pavimento del trayecto leonés se halla "en mal estado" y resuelve que sólo se pueden atender los caminos de la provincia de Zamora que en el caso de comunicarse con los de otra provincia, el trayecto de ésta se halle en buen estado.

La Diputación rechaza también las alegaciones presentadas por Santa María de la Vega en relación con la ayuda para mejorar el camino entre esta localidad y la de Fresno de la Polvorosa. La institución resuelve que la distancia que une las instalaciones de una cooperativa con el entronque del camino es de 717 metros, superior a los 250 metros establecidos. Además de que el vial objeto de solicitud dista 590 metros con el entronque de otro, superior a los 300 metros con el casco urbano.