El presupuesto de San Cristóbal crece un 2% y se eleva a 756.000 euros

Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas. Foto M. A. C.

San Cristóbal de Entreviñas tiene previsto aprobar en la primera sesión del año los presupuestos del ejercicio del 2018, con un incremento superior al 2 %. En el Pleno a celebrar el próximo jueves 25 de enero se respaldará el proyecto de presupuestos por un importe de 775.000 euros. Una cantidad ligeramente superior a los 760.000 euros del ejercicio del 2017 y del anterior en 756.000 euros.

Los ingresos por la venta de madera de choperas del pasado año, en una cantidad de 96.000 euros, han venido a incrementar la tesorería municipal. No obstante y en base a la vigente Ley de Racionalidad y Sostenibilidad Presupuestaria, la denominada Ley Montoro, este Ayuntamiento, como el resto, no puede superar el techo de gasto permitido con lo que el freno a un mayor gasto es evidente no pudiendo acometer más inversiones previstas por el equipo de gobierno.

Ello supone que parte de la cantidad ingresada por la tala de madera tendrá que seguir quedando en la caja como remanentes. De esto sabe bien este Consistorio que cuenta con una importante cantidad, tras haber saneado sus cuentas y en base a la Ley Presupuestaria no puede gastar más dinero del techo permitido, como explicaba ayer la alcaldesa Leonor González Cadenas.

Sin embargo, las cuentas para este ejercicio que se aprobarán en la sesión plenaria seguirán permitiendo el afán inversor y el necesario mantenimiento de infraestructuras y servicios.

El gobierno municipal apuesta por continuar con la renovación de las redes de abastecimiento que tantos quebraderos de cabeza han venido dando durante años debido a las fugas en la red, así como inversiones en la mejora de la pavimentación de calles. Unas intervenciones que vendrán a sufragarse con los Planes de Obras de la Diputación. En el proyecto de presupuestos no se incluyen ni las subvenciones ni los Planes de obras, así como como el dinero que se recibe para los diferentes planes de Empleo. Una circunstancia que permite suponer un presupuesto global para este ejercicio que se acercaría a la cantidad de un millón de euros, si se permitieran incluir los remanentes.