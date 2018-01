El PP tacha la gestión municipal de "nula" en lo que va de mandato

El Partido Popular de Benavente hacía ayer balance de la gestión municipal del alcalde de Benavente durante el año 2017 en la que "no ha hecho nada, lo que se necesitan son hemos, mejoras tangibles de la economía y lo que sobran son anuncios de actuaciones de que no se materializan", según explicó el portavoz del Grupo Municipal, Juan Dúo. Califica esta gestión de "nula" puesto que este año habrán solicitado créditos por 3,4 millones d euros y "de ese dinero solo ha ejecutado del presupuesto de inversiones un 17%. Además, han subido los impuestos indirectos más de un 8%, y a fecha de hoy no se ha revisado el nefasto PGOU, aprobado por el PSOE en 2007, una de las mayores lacras de esta ciudad.; no se han desarrollado suelo industrial (una de las condiciones de IU a PSOE era dejar a un lado el desarrollo del Benavente 3) y han retrasado deliberadamente proyectos iniciados en el anterior mandato como la obra de saneamiento de Herreros, vivero de empresas o huertos urbanos", explicó Dúo.

Hizo también referencia a que el Equipo de Gobierno "no ha sido capaz de traer ni una sola subvención de otras administraciones para invertir en Benavente".

Para el PP, el resultado de esta falta de gestión es que "Benavente no solo no ha crecido, sino que ha perdido población. No se ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, que el alcalde califica de asquerosos, y parece empeñado en cerrar y perjudicar a negocios".

En su balance de gestión, el PP considera que el proyecto del Equipo de Gobierno "está dirigido a destruir todo lo que hizo el PP. Tira por tierra todo aquello que haya sido hecho o ejecutado por el PP".

Este Equipo de Gobierno, según el PP, ha tenido una serie de incumplimientos de legalidad y vulneraciones de la normativa. "Tiene récord de sentencias condenatorias por violación de derechos a los trabajadores, sanciones en materia de Medio Ambiente, varios requerimientos de Inspección de Trabajo por incumplimiento en materia laboral y varios tirones de oreja del Procurador del Común".

El PP no solo es crítico con la gestión municipal sino que propone una serie de iniciativas a llevar a cabo con el dinero de remanentes del Presupuesto como la urbanización del polígono, un campo de fútbol de césped artificial en La Rosaleda, la casa de cultura en Santa Clara, o la habilitación del mercado de abastos como Ayuntamiento y sala de exposiciones. Pide también que se entregue el Centro Cívico y Social a las asociaciones, se termine la obra de las gradas de la ciudad deportiva y se ponga en marcha el campo de fútbol y las pistas de atletismo.

Asegura Dúo que el PP estará al lado del Equipo de Gobierno en los asuntos en los que prime el interés de Benavente.