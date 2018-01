Libros de largo recorrido

"Estamos sacando refranes para San Antonio". Quien dice esto es una asidua usuaria del servicio del Bibliobús que recorre la geografía provincial.

Avelina Saludes, una vecina de Santa Colomba de las Monjas, acude mensualmente hasta la plaza Mayor donde a media mañana aparca el bibliobús con las tripas llenas de libros. Esta vecina anda en busca de refranes porque la llegada de la fiesta de San Antonio es inminente y en este pueblo se venera al copatrón con festejos religiosos que incluyen loas al santo y actos lúdicos.

Avelina Saludes lleva libros no sólo para ella, sino también para los nietos quienes en varias ocasiones le preguntan. "¿abuela, me has traído libros del bibliobús?"

A José Emilio Alonso, el conductor-bibliotecario le tocaba ayer miércoles la gira por este pueblo, por Santa Colomba de las Monjas, tras su paso por Villanueva de Azoague y continuar el periplo con los libros sobre ruedas por Arcos, Milles, Mózar, Olmillos y Bretocino. En estas dos últimas localidades, la parada se realiza ya en horario de tarde. Esta es una de las rutas establecidas por el territorio provincial del autobús biblioteca o bibliobús del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, de la Diputación y la consejería de Cultura de la Junta.

Una docena de vecinos de Santa Colomba son los que suelen acudir mensualmente a utilizar el servicio que se presta desde el bibliobús. Esta ruta, la clasificada con el número 31, cuenta con un registro de lectores del medio centenar.

Tanto Avelina Saludes como sus convecinas Elvirita Rubio o María del Tránsito García elogiaban ayer este servicio de préstamo de libros calificándolo como "importante" para los pueblos. Es una cosa extraordinaria, se entretiene una leyendo y siempre se aprenden muchas cosas. A mi esto me distrae mucho", apunta Elvirita Rubio. Los elogios al servicio del bibliobús no lo son menos para María del Tránsito García quien ayer llevaba libros no sólo para ella, sino también para su hermana, "porque no ha podido venir", advierte. A esta vecina le gusta llevar para su casa revistas de labores, ya que con los patrones aprende a hacer estos menesteres.

Tanto de narrativa como las novedades o lecturas de los clásicos y libros infantiles, forman parte del variado elenco de préstamos de libros que se obtienen desde el bibliobús. Ni que decir tienen las obras que reflejan los oficios antiguos o los libros de tradiciones y los dedicados a los pueblos de la zona. Novedades literarias como "Como fuego en el hielo", de la autora Luz Gabás, o "el séptimo niño", de Erik Valeur, son pequeñas muestras de las lecturas apetecidas.

Todos ellos son objeto de atención por parte del bibliotecario José Emilio Alonso, un profesional en el que la complicidad entre lector y bibliotecario se hace agradecida desde el primer momento del saludo, desde la entrada en este templo cuyas paredes son los libros y sus columnas las estanterías que los sujetan. Este servicio de préstamo de libros se complementa a la par con la información bibliográfica, las actividades de animación a la lectura y talleres en los colegios por los que pasa un bibliobús.